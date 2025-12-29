Afrique: Pape Thiaw - 'Nous sommes déterminés à rester leaders de notre groupe'

L'équipe nationale du Sénégal prépare avec "sérieux, calme et humilité" son match contre le Bénin, a déclaré, lundi à Tanger, le sélectionneur des Lions du football Pape Thiaw, assurant de la détermination de ses protégés à conserver la première place du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025.

"Nous préparons ce match avec beaucoup de sérieux et de calme. Nous avons observé l'adversaire. À nous d'être plus tranchants et déterminés pour aller chercher cette victoire. Si nous respectons nos plans de jeu, nous aurons toutes nos chances de remporter ce match", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait en conférence de presse, à la veille du match contre le Bénin, comptant pour la 3e journée du groupe D à la CAN 2025.

La rencontre est prévue mardi à 20h GMT, au stade Ibn-Battuta de Tanger.

"La clé du match sera l'humilité et la concentration, car la rencontre peut se jouer sur des détails. Pour rester ici à Tanger, nous devrons faire un bon match dans la possession et la transition, obtenir cette victoire et conserver la première place du groupe", a-t-il ajouté, affirmant que ses joueurs sont compétitifs et prêts.

Le technicien sénégalais est également revenu sur le travail effectué avec son équipe pour améliorer l'efficacité de ses attaquants.

"Dans le football, le plus dur est de se procurer des occasions. Nous arrivons à en créer, mais il faut les concrétiser, et le dernier geste appartient au joueur. Nous avons travaillé pour améliorer cela et espérons que cela va marcher", a-t-il rassuré.

Le défenseur des Lions, Moussa Niakhaté, également présent en conférence de presse, a insisté sur le respect devant être accordé à l'adversaire.

"Demain (mardi), nous serons face à une équipe du Bénin que nous connaissons et respectons. Elle a fait un bon match contre la RDC et une belle rencontre contre le Botswana. À nous de jouer à notre niveau pour remporter ce match", a-t-il déclaré.

Selon le joueur de l'Olympique lyonnais (France), le défi pour les Lions sera de rester "concentrés et vigilants" durant toute la rencontre.

"Nous avons souvent la possession dans nos matchs, ce qui demande beaucoup de concentration pour annihiler les contre-attaques. Le Bénin sait bien jouer en bloc bas, et il faudra être rigoureux sur les attaques rapides et les coups de pied arrêtés pour gagner", a-t-il expliqué.

Revenant sur le match nul face à la RDC, Moussa Niakhaté estime que ce résultat peut "aider" l'équipe nationale du Sénégal à aller loin dans la compétition.