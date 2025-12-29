Afrique: Le Bénin vise 'un bon résultat' et la première place du groupe D

Le Bénin se prépare à affronter le Sénégal avec l'ambition de décrocher "un bon résultat" et la première place du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, ont fait savoir, lundi à Tanger, le capitaine des Guépards Steve Mounié et leur sélectionneur Gernot Rohr.

"Nous avons envie de réaliser un bon match contre le Sénégal et d'en sortir grandis. Une victoire du Bénin serait énorme. Nous avons encore l'occasion d'écrire de nouvelles pages, voire de finir premiers du groupe", a déclaré Steve Mounié.

Il s'exprimait en conférence de presse, à la veille du match Bénin-Sénégal, comptant pour la 3e journée du groupe D de la CAN 2025.

Les Guépards du Bénin sont troisièmes du groupe avec trois points. Ils ont enregistré leur première victoire à une CAN face au Botswana (1-0) après avoir perdu contre la RD Congo (0-1).

Mounié a insisté sur l'ambition de son équipe de se qualifier au prochain tour.

"Si nous n'avons pas ce genre d'ambition, autant rentrer à la maison. Je vais dans ce match pour le gagner et tous mes partenaires sont dans cette dynamique", a ajouté l'attaquant d'Alanyaspor (Turquie), tout en reconnaissant que le Sénégal reste un adversaire de qualité.

Le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, a pour sa part mis l'accent sur la rigueur tactique et la stabilité du groupe.

"La priorité est de bien s'organiser contre des attaquants de haut niveau et d'empêcher les joueurs sénégalais de s'exprimer", a-t-il dit.

Le technicien franco-allemand a précisé que son équipe "va défendre en bloc et procéder par contre-attaques en onze", l'objectif poursuivi à travers une telle stratégie étant de confirmer le bon match contre le Botswana, pour s'assurer la qualification. "Avec un match nul à quatre points, nous pouvons nous qualifier. Avec nos trois points, nous avons déjà bon espoir", a-t-il ajouté.

Le sélectionneur de l'équipe béninoise a regretté l'absence de son milieu D'Almeida, remplacé par un jeune joueur, insistant sur la nécessité, pour son équipe, de rester "fidèle à sa tactique et à son organisation", face à un adversaire "plus fort que les deux précédents".

"Cela fait deux ans et demi que notre équipe n'a pas joué à domicile, mais nous sommes parvenus à nous qualifier pour la CAN et avons failli nous qualifier pour le Mondial 2026. Cela prouve que nous sommes forts", a-t-il conclu.