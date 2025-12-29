Sénégal: La tournée présidentielle de juin au premier plan des faits marquants à Dagana et Podor

Dagana — La tournée économique de deux jours que le président Bassirou Diomaye Faye avait effectuée à Dagana et Podor, les 12 et 13 juin 2025, a été un moment marquant de l'année 2025 dans ces deux départements de la région de Saint-Louis.

Les départements de Dagana et Podor font partie du pôle territoire nord, une zone au fort potentiel agricole avec notamment la riziculture.

À Ndiayène Pendao, dans le département de Podor, il a visité le centre de groupage Boubé et le casier rizicole de Saré Walo, réalisés dans le cadre du partenariat entre le Sénégal et la Corée du Sud, à travers l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA).

Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la "Vision Sénégal 2050", axée sur une agriculture moderne et durable.

À Podor, le Président Bassirou Diomaye Faye a salué des résultats agricoles, jugés plus que satisfaisants et pouvant renforcer la souveraineté alimentaire du pays.

La tournée s'est poursuivie à Richard-Toll, où le chef de l'Etat a visité les installations de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS).

Il a magnifié, lors de ce déplacement, la contribution de l'entreprise à la souveraineté alimentaire, et réaffirmé l'engagement de l'Etat à l'accompagner afin de porter sa production de sucre de 140 000 à 220 000 tonnes à l'horizon 2030.

Il a ensuite procédé, à Ross-Béthio, à l'inauguration officielle de l'usine de transformation d'oignon du groupe "SAF Ingrédients" avant de boucler sa tournée à Diama par l'inspection d'un nouveau casier rizicole financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), dans le cadre du Projet de développement rural de Savoigne (PDRS).

L'année 2025 a été aussi marquée, dans le département de Dagana, par une recrudescence d'accidents de la circulation.

Le 9 février, un accident survenu à Nadiel, dans la commune de Ronkh, a fait quatre morts et deux blessés graves.

Un autre enregistré le 20 août au croisement de Kassack a causé un mort et plusieurs blessés.

D'autres accidents sont survenus dans la zone Moundoum, Débi Tégui, Takk Ngagn, occasionnant des pertes en vies humaines.

Sur le plan agricole, malgré des records de production en riz, tomate et cultures maraîchères, plus de 350 000 tonnes de riz sont restées invendues dans la vallée du fleuve, notamment dans les zones de Dagana et du Lac de Guiers.

Le Comité interprofessionnel du riz (CIRIZ) a dénoncé une situation préoccupante, liée aux prix fixés par l'État.

Les producteurs ont, toutefois, salué l'intervention du ministère de l'Agriculture, avec l'appui du Programme alimentaire mondial (PAM), qui a permis l'achat d'une partie de la production destinée aux cantines scolaires.

L'afflux de migrants refoulés de la Mauritanie fait partie des points marquant de l'année, avec des ressortissants du Sénégal et d'autres pays de la sous-région qui ont été accueillis au centre de la Croix-Rouge de Rosso-Sénégal.