Congo-Kinshasa: Les familles catholiques de l'Archidiocèse de Kinshasa exhortées à entretenir la flamme d'espérance

Les familles catholiques ont été exhortées à entretenir la flamme d'espérance par l'archevêque de Kinshasa, en Républiques Démocratique du Congo, lors d'une messe célébrée dimanche à l'occasion de la clôture de l'année jubilaire.

« Aujourd'hui c'est la clôture de l'année jubilaire et l'église catholique romaine confie aux familles la flamme d'espérance qui doit rester allumée en familles et dans toutes les communautés chrétiennes à charisme familia. Il appartient à tous les membres de continuer à l'entretenir pour sa pérennité dans nos maisons dans un esprit de pardon, de patience quotidienne et de courage afin de recommencer là où ça n'a pas été car la famille ne doit pas éclater par ce qu'il y a eu trahison et erreur grave (...) », a déclaré le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa.

Le Cardinal Ambongo a, au cours de cette célébration eucharistique, procédé à la refermeture de la porte Sainte, porte principale de la cathédrale Notre-Dame du Congo, située à Gombe, une commune du nord de la capitale congolaise.

D'après lui, cette porte Sainte doit demeurer fermée encore jusqu'à 25 nouvelles années pour célébrer l'année jubilaire dans la Sainte Église catholique romaine. À l'occasion de la célébration de la fête de la Sainte Famille de Nazareth, il a demandé à tous les parents de toujours accorder de la valeur aux familles pour ne pas emboîter le pas de l'occident qui tend à perdre la boussole.

« Partout où la famille n'est plus considérée comme valeur, tel est le cas de l'occident qui tend à perdre la boussole en voulant changer la donne du modèle de Sainte famille de Nazareth constituée d'un père, d'une mère et des enfants (...) », a-t-il indiqué.

« Aujourd'hui l'Église en célébrant la fête de Sainte famille vous rappelle de la protéger jalousement car si les familles sont solides autour de l'amour, c'est l'ensemble de notre église qui en sortira consolider et nous aurons de nouvelles vocations des prêtres et religieuses, notre nation la RDC sera aussi debout », a renchéri le cardinal Ambongo.

« La Sainte famille est le signe que Dieu existe même au cœur de nos familles. Suivons le modèle de la docilité de Saint Joseph qui a eu le souci de veiller sur l'enfant Jésus Christ et de le défendre aux menaces du roi Hérode », a-t-il conclu.