Cameroun: Mme Alice Nkom menacée d'arrestation - La porte-parole d'issa tchiroma sous pression

Le climat politique camerounais franchit un nouveau seuil d'alerte avec l'annonce d'une possible interpellation imminente de Me Alice Nkom. La doyenne des avocats, désormais investie du rôle stratégique de porte-parole d'Issa Tchiroma Bakary, a relayé un message d'alerte le 28 décembre concernant une privation de liberté prévue pour ce lundi. Cette menace d'incarcération survient dans un contexte de haute tension où le candidat de l'opposition, s'étant autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, conteste vigoureusement le maintien au pouvoir du régime en place.

En endossant cette fonction de porte-parole, l'avocate de quatre-vingt ans s'est placée en première ligne d'un affrontement direct avec les autorités de Yaoundé.

L'avocate camerounaise lie sans équivoque cette pression judiciaire à ses récentes prises de parole dénonçant une forclusion électorale. Elle fustige un système qui, selon elle, ne garantit plus la liberté d'expression ni le respect du verdict des urnes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette situation de crise a pris une dimension internationale alors qu'Issa Tchiroma Bakary, s'exprimant depuis l'étranger, continue de revendiquer une légitimité présidentielle à travers les réseaux sociaux. La menace pesant sur sa représentante officielle est perçue par ses partisans comme une tentative d'asphyxie politique visant à briser la courroie de transmission entre le leader contestataire et la population locale.

L'actualité politique s'est également durcie sur le plan administratif. Le ministre de l'Administration territoriale a récemment pointé du doigt les agissements de la doyenne auprès de l'Ordre national des avocats. Les griefs incluent des accusations graves de défi à l'autorité de l'État, notamment à la suite du bris de scellés au siège du Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale.

Ces dossiers juridiques, cumulés à une enquête ouverte par le tribunal militaire de Douala, forment un étau autour de celle qui refuse de capituler. Pour les défenseurs des droits humains, cette accumulation de procédures symbolise la fragilité de la protection des libertés publiques dans une phase de transition contestée.

La détermination de Me Alice Nkom reste pourtant totale malgré les risques évidents pour sa sécurité personnelle. En tant que voix officielle de la contestation post-électorale, elle incarne la résistance face à ce qu'elle qualifie de déni de démocratie.

Le pays retient son souffle alors que l'échéance de cette possible arrestation approche, mettant à l'épreuve la solidité des institutions judiciaires. Cette crise post-électorale révèle les limites du dialogue politique actuel et place la question de la liberté d'expression au cœur des enjeux nationaux. Le dénouement de cette affaire marquera sans aucun doute un tournant pour l'avenir de la défense des libertés au Cameroun.