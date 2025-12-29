Addis-Abeba — Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a affirmé que l'Éthiopie a placé la souveraineté numérique au centre de son programme national de transformation numérique avec le lancement de la stratégie « Éthiopie numérique 2030 ».

Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Beliko Molla, a déclaré que les médias doivent jouer un rôle essentiel pour aider l'Éthiopie numérique 2030 à atteindre ses objectifs.

Lors d'une conférence de presse sur cette stratégie, Belete Molla, a expliqué qu'elle constitue un cadre permettant de mener des actions de développement pour bâtir une économie numérique.

Il a indiqué qu'elle sera mise en œuvre selon la feuille de route élaborée à partir des résultats de l'initiative Éthiopie numérique 2025, et en impliquant toutes les parties prenantes.

Il a souligné que le renforcement des compétences numériques des citoyens est crucial pour assurer la transition vers une économie numérique en Éthiopie, et que les actions de développement des compétences menées au cours des cinq dernières années continueront d'être renforcées.

Le ministre a affirmé que garantir la souveraineté des données des citoyens est l'un des enjeux majeurs de la stratégie Éthiopie numérique 2030 et, à ce titre, il a mentionné que la protection des données nationales passera par le renforcement des capacités des institutions.

Il a insisté sur le rôle essentiel que doivent jouer les médias dans la promotion des orientations stratégiques et de leurs retombées positives pour la société.