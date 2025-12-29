Addis-Abeba — De l'abîme économique à un horizon prometteur : l'Éthiopie a relevé le défi grâce à son ambitieux Programme de réforme macroéconomique.

Grâce à la mise en œuvre du Programme d'amélioration macroéconomique, porté par un engagement ferme de l'État, l'Éthiopie est parvenue à atténuer des déséquilibres structurels persistants qui freinaient son économie depuis de nombreuses années.

Cette dynamique a permis de jeter les bases d'une économie plus résiliente, dotée de capacités internes renforcées, ouverte sur le monde et capable de rivaliser sur les marchés internationaux.

Dans la perspective de porter la croissance économique à un niveau supérieur, des avancées notables ont été enregistrées, notamment en matière de maîtrise de l'inflation, de renforcement des réserves en devises étrangères, de promotion des produits « Teki » et d'attraction de nouveaux flux d'investissements.

Ces résultats s'inscrivent dans une série de réformes cohérentes et structurées qui constituent le socle des succès obtenus jusqu'à présent.

Parmi les mesures déterminantes engagées par le gouvernement figurent la libéralisation et la régulation du marché des changes, ainsi que les efforts visant à préserver la valeur de la monnaie nationale.

Des pratiques illégales liées au transfert de devises ont été efficacement traitées, tandis que des institutions financières, auparavant fragilisées par la pénurie de dollars, ont été redynamisées, contribuant ainsi à la stabilisation globale de l'économie.

Un autre pilier essentiel de cette transformation réside dans les négociations fructueuses menées pour l'allègement de la dette extérieure. Les emprunts commerciaux, caractérisés par des taux d'intérêt élevés et des échéances courtes, constituaient un lourd fardeau pour le pays.

Grâce à un dialogue constructif avec les créanciers bilatéraux et les institutions financières internationales, un réaménagement de la dette d'environ 4,5 milliards de dollars a pu être obtenu.

Cette avancée a permis de réorienter des ressources auparavant consacrées au service de la dette vers le renforcement des réserves de devises étrangères et le financement de projets de développement à l'échelle nationale, tout en consolidant le secteur financier.

L'un des résultats majeurs du programme réside également dans l'instauration d'un régime de change plus transparent et prévisible, favorable aux investissements directs étrangers.

Cette réforme a renforcé la confiance des investisseurs, stimulé les entrées de capitaux et amorcé une nouvelle phase de redressement économique.

Dans son ensemble, cette amélioration macroéconomique a permis d'éviter un effondrement économique, d'accroître les réserves en devises et de consolider la position économique de l'Éthiopie, ouvrant la voie à des relations plus solides avec la communauté économique mondiale.

À l'avenir, le gouvernement continuera de placer l'expansion des exportations et l'amélioration de la productivité au coeur de ses priorités afin de pérenniser les acquis réalisés.