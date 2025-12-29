Ile Maurice: Sanjay Dawoodarry - Un homme intègre

L'année 2025 a confirmé qu'un leadership clair, fondé sur l'intégrité, l'indépendance et la rigueur, peut transformer une institution et restaurer durablement la confiance du public. À la Financial Crimes Commission (FCC), cette transformation est incarnée par Sanjay Dawoodarry, Directeur général par intérim.

Nommé en décembre 2024, au moment de l'intégration de l'Independent Commission Against Corruption au sein de la FCC, M.Dawoodarry a relevé un double défi : conduire une transition institutionnelle complexe tout en maintenant et renforçant l'efficacité opérationnelle. Grâce à un leadership à la fois ferme, accessible et collégial, il a instauré stabilité, cohésion et clarté stratégique, permettant une prise de fonction fluide et immédiatement opérationnelle.

Sous sa direction, la FCC a enregistré des résultats historiques : près de 95 arrestations en 2025, contre une seule en 2024, et plusieurs dossiers référés au Director of Public Prosecutions (DPP). Cette efficacité repose sur une collaboration étroite avec le DPP, garantissant que les enquêtes soient menées avec rigueur et transmises aux juridictions compétentes sans délai. Le principe demeure immuable : nul n'est au-dessus de la loi.

Le département de recouvrement des avoirs a été dynamisé et près de Rs 10 milliards d'avoirs criminels ont été saisis en 2025, envoyant un signal fort et dissuasif. Cette approche pragmatique, centrée sur des résultats tangibles et l'impact économique, renforce la crédibilité et l'efficacité de la lutte contre la criminalité financière.

Sans faire de favoritisme

M. Dawoodarry s'est illustré par la prise de décisions difficiles dans des dossiers sensibles. Sans céder à la peur, sans faire de favoritisme. Sous sa présidence, le National Coordination Committee est devenu un véritable levier de coordination entre le DPP, la Mauritius Police Force, la Mauritius Revenue Authority, la Financial Intelligence Unit et d'autres partenaires, tout en respectant l'autonomie opérationnelle de chacun.

Conscient que la lutte contre la criminalité financière passe aussi par la transparence et l'information du public, la FCC s'est dotée, sous son impulsion, d'un département de communication de proximité, chargé de maintenir un dialogue constant, structuré et responsable avec la presse. Cette approche proactive vise à expliquer l'action de l'institution, contextualiser les enquêtes dans le respect des procédures, et renforcer la confiance du public.

Reconnu pour son humilité et son accessibilité, Sanjay Dawoodarry communique régulièrement avec les médias afin de rendre compte du travail de la FCC et d'ancrer une culture de transparence. La Journée internationale contre la corruption, placée sous le thème « Koripsion ? Non mersi ! », a incarné cette vision inclusive, pédagogique et rassembleuse.

Cette reconnaissance célèbre avant tout le travail collectif d'une équipe engagée et le soutien indéfectible des familles. À l'horizon 2026, l'objectif est clair : mener la transition vers la National Crime Agency sur des bases solides, avec une culture d'intégrité.

La mission continue : bâtir une Maurice où l'intégrité n'est pas exceptionnelle, mais évidente.