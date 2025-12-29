Ile Maurice: Dr Oomar Mowlah - «La fête n'exclut pas la prudence»

interview

Chutes, brûlures, coupures... autant de risques de blessures et traumatismes qui se multiplient durant cette période festive. Le médecin généraliste alerte sur la hausse des accidents domestiques et routiers ainsi que les complications liées aux maladies chroniques, souvent exacerbées par le relâchement des routines, les préparatifs des festivités et les excès alimentaires.

Quels sont les accidents ou traumatismes les plus fréquents pendant les fêtes et observe-t-on une augmentation des urgences ?

Les périodes de fêtes sont synonymes de joie et de célébrations. Mais elles sont aussi des moments de vigilance. Durant les fêtes, les équipes médicales observent une augmentation nette des traumatismes domestiques et routiers. Chutes lors de décorations, coupures pendant les nettoyages, brûlures dans la cuisine, accidents de la route parfois associés à la fatigue ou l'alcool... le tableau est malheureusement récurrent.

À cela, s'ajoutent des décompensations de maladies chroniques, malaises, crises hypertensives ou diabétiques, souvent causées par les excès alimentaires et le relâchement des routines médicales. D'ailleurs, comme chaque décembre, les différents services d'urgence de Life Together se préparent à un afflux prévisible de patients. Désormais ouvert en continu, la clinique de Forbach, en particulier, renforce son rôle de structure de proximité dans le Nord, capable d'assurer une prise en charge immédiate, de jour comme de nuit.

Quelles situations nécessitent-elles une prise en charge immédiate aux urgences ?

Certaines situations ne doivent jamais attendre. Une douleur thoracique, un essoufflement brutal, une perte de connaissance, un traumatisme crânien, une fracture suspectée ou encore une réaction allergique sévère nécessitent une évaluation médicale immédiate. De plus, chez l'enfant comme chez l'adulte, une fièvre élevée persistante, des convulsions ou des vomissements incoercibles nécessitent également une prise en charge immédiate. Le message des professionnels est sans équivoque : un symptôme apparemment banal, s'il n'est pas pris en charge à temps, peut rapidement évoluer vers une complication. Dans ce contexte, consulter sans tarder, dès les premiers signes inquiétants, demeure la décision la plus sûre.

Quels conseils donnez-vous pour prévenir accidents et traumatismes pendant les festivités ?

La prévention reste le meilleur allié des fêtes réussies. Quelques gestes simples font la différence comme sécuriser les espaces glissants, utiliser des ustensiles adaptés en cuisine, surveiller les enfants et éviter la conduite en état de fatigue ou après consommation d'alcool. Pour les personnes souffrant de maladies chroniques, il est essentiel de poursuivre les traitements prescrits, de rester hydraté et de ne pas négliger les signes inhabituels. La fête n'exclut pas la prudence.