Afrique de l'Ouest: Développement durable - La Bidc approuve 101 millions de dollars pour la Sierra Leone et la Guinée

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a approuvé un financement de plus de 101 millions de dollars en faveur des infrastructures et de projets stratégiques en Sierra Leone et en Guinée, indique un communiqué de l'institution bancaire dont Fratmat.info a reçu copie le lundi 29 décembre 2025.

Ces approbations, intervenues lors de la 94e session du conseil d'administration de la banque, illustrent l'impact des institutions régionales de développement dans la prise en compte des priorités mondiales, allant de la transition vers les énergies propres à la gouvernance numérique, grâce à des investissements ciblés à fort impact.

Présidant la session, le président de la Bidc et du conseil d'administration, Dr George Agyekum Donkor, a souligné l'importance de ces engagements. « Ces investissements sont plus que de simples initiatives régionales ; ce sont des plans d'action concrets visant à atteindre les Objectifs de développement durable des Nations unies », a-t-il fait observer.

« En modernisant les réseaux énergétiques et en institutionnalisant une gouvernance fondée sur les données, nous donnons aux pays d'Afrique de l'Ouest les moyens d'agir et contribuons également aux efforts mondiaux visant à bâtir des économies résilientes, inclusives et durables », a-t-il insisté.

En effet, les projets approuvés sont conçus comme des modèles de partenariat et d'innovation dont la pertinence dépasse les frontières de l'espace ouest-africain. Il s'agit notamment du projet de transport d'énergie en Sierra Leone, d'un montant de 79,389 millions de dollars. Cette initiative vise à construire un réseau de transport d'électricité de 225 kV et de 66 kV, constituant une pierre angulaire de la sécurité énergétique nationale et un catalyseur essentiel de la croissance industrielle.

Elle représente une étape majeure dans la transition énergétique équitable des économies en développement, en réduisant directement la dépendance aux sources d'énergie non durables et en renforçant la capacité d'intégration des énergies renouvelables. Elle sert également de modèle reproductible pour la modernisation des infrastructures de base, afin de libérer le potentiel économique et de favoriser les échanges énergétiques transfrontaliers.

L'autre projet concerne l'Observatoire national du développement et le projet d'atlas numérique de la Guinée, pour un montant de 21,808 millions de dollars. Cet investissement, axé sur la modernisation de la gouvernance du développement grâce aux données géospatiales et aux outils de planification numérique, constitue une initiative stratégique en faveur de la transparence et de l'efficacité institutionnelle.

À l'échelle mondiale, il souligne l'importance de la « souveraineté des données » et de la transformation numérique pour une administration publique efficace. Le projet établit un cadre pour l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes, susceptible d'inspirer des réformes similaires dans d'autres pays cherchant à optimiser l'allocation des ressources et la planification du développement.