La mémoire d'Amadou Hampâté Bâ vient de franchir une étape décisive vers l'éternité. La Fondation Amadou Hampâté Bâ a procédé, le 18 décembre 2025, à la cérémonie officielle de clôture du projet de conservation et de numérisation des archives du célèbre écrivain, ethnologue et défenseur infatigable de la tradition orale africaine. Un projet d'envergure internationale, mené avec le soutien des Archives nationales de la République de Corée et du Programme Mémoire du monde de l'Unesco.

À travers cette initiative, la célèbre maxime de Hampâté Bâ, « Lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle », trouve une résonance toute particulière. Grâce à un travail patient et rigoureux, plus de 2 000 manuscrits ont été préservés, tandis que 4 767 documents sont désormais enregistrés dans une base de données numérique, dont 4 150 en français et 617 en langues peule, arabe et bambara.

Décédé en 1991, l'écrivain malien renaît ainsi dans l'univers numérique, offrant à la jeunesse africaine un socle de savoir et d'inspiration, tout en mettant à la disposition des chercheurs du monde entier une pensée riche, profondément ancrée dans les valeurs de la tradition et de la transmission.

La cérémonie de clôture, organisée au sein même de la Fondation, lieu emblématique chargé d'histoire, a réuni d'éminentes personnalités. Mme Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, y a pris part aux côtés de plusieurs ambassadeurs et représentants diplomatiques. Leur présence a souligné la portée internationale du projet et l'hommage unanime rendu à l'héritage intellectuel d'Amadou Hampâté Bâ.

Désormais, des milliers de manuscrits et de citations fondatrices, telles que « Avant d'agir, il faut comprendre », sont accessibles aux générations présentes et futures. Des paroles longtemps portées par l'oralité, fixées par l'écriture, puis projetées dans l'espace numérique, garantissant leur transmission au-delà du temps et des frontières.

Directrice de la Fondation, Mme Rokiatou Hampâté Bâ n'a pas caché son émotion et sa fierté : « C'est un profond sentiment d'accomplissement qui m'anime aujourd'hui. Cette bibliothèque numérique constituera un trésor inestimable pour les chercheurs du monde entier et pour la jeunesse », a-t-elle déclaré, sous une standing ovation saluant son engagement constant pour la sauvegarde de l'oeuvre de son illustre père.

Principal bailleur du projet, la République de Corée, à travers ses Archives nationales, a joué un rôle déterminant dans la réussite de cette initiative. Mme Jeon Soojin, Consule et représentante de l'Ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire, a mis en avant la dimension universelle du projet : « Nous avons voulu construire ensemble une bibliothèque numérique ouverte à tout moment et accessible à tous. La Corée est fière d'avoir soutenu la réalisation de cette bibliothèque de grande valeur. Nous souhaitons que la sagesse africaine portée par la voix d'Amadou Hampâté Bâ se diffuse à travers le monde. La Corée restera toujours aux côtés de ceux qui protègent la culture et l'histoire ».

Par cette numérisation, l'Afrique consolide un pan essentiel de sa mémoire collective et affirme, à l'ère du numérique, que son patrimoine intellectuel demeure une source intarissable de savoir pour l'humanité.