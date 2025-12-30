Congo-Kinshasa: Évasion d'une vingtaine de détenus à Mutshatsha

Une vingtaine de détenus se sont évadés dans la nuit de samedi à dimanche 28 décembre, du cachot de la police du village Kisankala, dans le territoire de Mutshatsha (Lualaba). D'après Mexa Mukanya, coordonnateur de l'ONG Eben Ezer, explique que Kisankala, entouré par des sites miniers, est confronté à une recrudescence du banditisme ces derniers jours, les creuseurs artisanaux étant incriminés.

Selon Mukanya, deux jeunes présumés bandits à mains armées avaient été arrêtés à Kisankala et conduits au poste de police le samedi vers 11 heures. Vers 20 heures, ces jeunes auraient planifié l'évasion depuis l'intérieur avec d'autres détenus.

« Ils auraient demandé à la police en faction près de l'eau de boire; un agent est allé leur apporter un bidon d'eau au cachot et, profitant de l'occasion, les détenus auraient frappé à la porte et pris la fuite. Au total, environ 20 détenus se seraient évadés, y compris les deux présumés bandits. »

Cet activiste déplore une situation d'insécurité qui s'est installée dans la zone « la population vit dans la peur, certains habitants ayant été impliqués dans les actes de vandalisme les nuits précédentes. Il souligne en outre que d'autres maisons ont été visitées par des bandits lors de la nuit en cours, alimentant ce climat de désolation ».