Afrique: CAN 2025 - Au terme d'un match fou, l'Afrique du Sud décroche son ticket pour les 1/8e

Demi-finaliste de la dernière édition, l'Afrique du Sud sera bien au rendez-vous des 1/8e de finale de la CAN 2025. Ronwen Williams et ses coéquipiers ont battu le Zimbabwe 3-2 au terme d'un derby riche en rebondissements. Cette poule B est dominée par l'Égypte, qui a fait match nul contre l'Angola 0-0.

Le derby d'Afrique australe a été disputé, engagé et riche en émotions. Mais au final, l'Afrique du Sud a tenu son rang et battu son voisin 3-2 ce lundi 29 décembre 2025 pour terminer 2e du groupe B (6 points) et décrocher une qualification pour les 1/8e de finale.

La mission des Bafana Bafana a idéalement débuté avec l'ouverture du score de Moremi dès la 7e minute. Mais Maswanhise, après une magnifique action individuelle, permet aux Zimbabwéens d'égaliser dans la foulée (19e). Au retour des vestiaires, Lyle Foster (50e) inscrit son 2e but de la compétition et redonne l'avantage à l'Afrique du Sud. Cependant, Modiba (73e) marque contre son camp et remet les deux équipes à égalité. Un pénalty d'Apollis, neuf minutes plus tard, permet aux Sud-Africains de l'emporter et de valider leur place pour les huitièmes. Le Zimbabwe (4e, 1 pt) est éliminé malgré un très beau football pratiqué contre l'Afrique du Sud, mais aussi contre l'Égypte lors de la 1re journée (défaite 0-1).

Les Pharaons gardent le trône

Dans l'autre rencontre de cette poule, l'Égypte a conforté sa première place (7 pts) avec un match nul 0-0 contre l'Angola. Les Égyptiens finissent cette phase de poules invaincus. L'Angola, sensation de la CAN 2023, ne compte que 2 matchs nuls et reste à la 3e place. Il reste néanmoins un espoir pour les Palancas Negras de finir parmi les quatre meilleurs troisièmes et de se qualifier. Toutefois, il pourrait s'envoler dès ce soir avec la 3e journée du groupe A.