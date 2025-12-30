Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Le Rhdp remporte 197 sièges

La Commission électorale indépendante (Cei) a proclamé le 29 décembre 2025, à Abidjan, les résultats provisoires des élections législatives tenues le 27 décembre sur l'ensemble du territoire national. Cette proclamation solennelle fait suite au recensement général des votes dans les 205 circonscriptions électorales où le scrutin s'est globalement déroulé dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Selon les chiffres communiqués par la Cei, sur 8 597 092 électeurs inscrits, 3 012 094 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 35,04 %. Le scrutin a enregistré 68 525 bulletins nuls et 29 578 bulletins blancs, pour un total de 2 943 569 suffrages valablement exprimés.

À l'issue de la compilation nationale, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) arrive largement en tête avec 197 sièges remportés dans 155 circonscriptions.

Le Pdci-Rda obtient 32 sièges dans 25 circonscriptions, tandis que les candidats sans étiquette politique décrochent 23 sièges dans 22 circonscriptions. Le Fpi, l'Unpr et le mouvement Le Buffle - La victoire pour le développement obtiennent chacun un siège. La Cei a toutefois relevé quelques incidents isolés, notamment dans la circonscription de Marcory-commune, où des actes de violence ont entraîné la destruction d'urnes dans cinq bureaux de vote. Des faits jugés sans incidence sur la sincérité globale du scrutin, au regard de l'écart significatif de voix constaté entre les listes en tête.

Conformément au Code électoral, les candidats et partis disposent d'un délai de cinq jours à compter de la proclamation pour introduire d'éventuels recours. Les résultats définitifs seront proclamés après examen par les juridictions compétentes.