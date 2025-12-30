Afrique: Plus de 3 000 migrants ont perdu la vie sur le chemin de l'Espagne en 2025

Dakar — Au total 3 090 personnes sont mortes en mer en tentant de regagner les côtes espagnoles, entre le 1er janvier et le 15 décembre 2025, indique le rapport annuel de l'ONG espagnole Caminando Fronteras rendu public lundi.

"3 090 personnes dont 192 femmes et 437 enfants sont mortes en tentant de rejoindre les côtes espagnoles durant l'année 2025", note le rapport de l'Observatoire des droits de l'homme, Caminando Fronteras. Le document rendu public ce lundi a été réactualisé le 15 décembre 2025.

Ces victimes proviennent de trente pays dont le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée, mentionne le document qui signale une baisse du chiffre par rapport à l'année précédente.

Le document indique que la route maritime demeure la plus meurtrière tandis que la voie terrestre n'a enregistré que trois victimes.

"En 2024, au moins 10 457 migrants étaient morts ou avaient disparu en tentant de rejoindre l'Espagne. Il s'agit du nombre le plus élevé enregistré depuis le début du recensement opéré par l'association en 2007", renseigne la même source.

Il a noté aussi une baisse de 40,4 % du nombre de migrants entrés de façon irrégulière en Espagne entre le 1er janvier et le 15 décembre par rapport à la même période de l'an dernier, avec 35 935 arrivées au total contre 60 311 en 2024.

Ces dernières années, la Mauritanie est devenue l'un des épicentres de la politique d'externalisation des frontières de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest, même si les chiffres ont considérablement diminué en raison des politiques mises en place par les autorités.

En 2025, l'Observatoire dit avoir recensé 1 319 victimes dans 27 naufrages et 17 embarcations voulant rallier l'Espagne par la voie maritime.

Le rapport souligne que le Sénégal est dans cette même tendance baissière grâce à une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière.

L'ONG Caminando Fronteras a recensé au Sénégal, pour la même période, quatre tragédies, 171 victimes et une pirogue disparue.

La Gambie, quant à elle, a enregistré 160 victimes sur ses routes maritimes alors que la Guinée est à 11.

Le rapport a mis en garde sur l'émergence d'une nouvelle route migratoire partant de la Guinée, un périple de 2 200 kilomètres, soit 750 km de plus que la route à partir du Sénégal.