Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal face au Bénin pour conforter sa place de leader du groupe D

Tanger (Maroc) — Le Sénégal va tenter de décrocher une quatrième victoire face au Bénin depuis leur première confrontation en 2000, lors de leur sixième opposition, comptant pour la troisième et dernière journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, mardi à Tanger.

Les Lions du Sénégal et les Guépards du Bénin se sont affrontés à cinq reprises, en éliminatoires de Coupe du monde, en CAN et en phase finale. Le Sénégal n'a jamais perdu face au Bénin, s'imposant à trois reprises, tandis que deux rencontres se sont soldées par un match nul.

La première confrontation entre les deux équipes remonte à avril 2000, à l'occasion des tours préliminaires de la Coupe du monde 2002.

Les deux formations avaient fait match nul à l'aller à Cotonou (1-1), avant une victoire du Sénégal au retour à Dakar (1-0), quelques jours plus tard.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dix-neuf ans plus tard, les Lions avaient de nouveau pris le dessus sur les Guépards (1-0) en quarts de finale de la CAN 2019 en Égypte.

Les deux équipes se sont ensuite retrouvées dans le groupe J des éliminatoires de la CAN 2023. Le Sénégal s'était imposé à l'aller à Dakar (3-1), avant d'être tenu en échec au retour à Cotonou (1-1).

L'équipe nationale du Sénégal occupe actuellement la première place du groupe D avec quatre points, à égalité avec la RD Congo, qu'elle devance grâce à une meilleure différence de buts (+3 contre +1).

Les hommes de Pape Thiaw ont ainsi l'occasion non seulement d'asseoir leur suprématie face aux Béninois, mais aussi de conforter leur statut de leader du groupe D en signant une quatrième victoire contre les Guépards.

Dans l'autre match du groupe, la RD Congo affrontera le Botswana, déjà éliminé, à Rabat, à la même heure.