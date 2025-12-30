Sénégal: Une chercheuse présente un livret pédagogique pour faire connaitre Cheikh Anta Diop aux enfants

Dakar — La linguiste et chercheuse à l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Adjaratou Oumar Sall, a présenté lundi son livret intitulé "Qui est Cheikh Anta Diop ? / Kan mooy Séex Anta Joob ?" , en hommage à l'historien, anthropologue et penseur panafricain né le 29 décembre 1923 à Caytu, dans la région de Diourbel, et décédé le 7 février 1986 à Dakar.

Ce livret illustré en couleurs et bilingue (français-wolof), a été dévoilé à l'espace Téere ak Teraanga, situé au Point E, dans la capitale sénégalaise.

L'universitaire a indiqué avoir choisi la date du 29 décembre jour de naissance de Cheikh Anta Diop pour vulgariser cet ouvrage qui se veut pédagogique sur le savant sénégalais souvent cité comme un fervent défenseur des langues nationales et le restaurateur de la conscience historique africaine.

Le livret élaboré depuis 2024 en collaboration avec Cheikh Mbacké Diop, fils aîné de Cheikh Anta Diop est une adaptation de l'exposition intitulée "Cheikh Anta Diop, l'homme et l'oeuvre" présenté en 2016 à la Bibliothèque universitaire de l'UCAD et lors du centenaire de l'égyptologue en 2023 au musée Théodore Monod, a expliqué Mme Sall.

"On s'est dit, à chaque fois, le savoir est réservé à l'élite, ce serait bien que le savoir sorte des murs de l'Université pour aller dans les familles, dans les écoles, etc. J'ai dit à Cheikh Mbacké Diop que cette exposition, il faut vraiment qu'on la traduise dans nos langues et qu'on en fasse un livre d'enfants. C'est dans ce sens que nous avons élaboré ce livre, avec l'aide de Cheikh Mbacké", a-t-elle poursuivi.

La chercheuse à l'IFAN a aussi évoqué le contexte sénégalais marqué par l'introduction des langues nationales dans les écoles, faisant que les enfants ont besoin de supports didactiques.

"C'est pour cela qu'on a tout simplement intitulé l'ouvrage +Qui est Cheikh Anta Diop ?+ Nous avons réfléchi plusieurs fois, après on s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose de très simple pour les enfants, a indiqué la chercheuse sur les langues nationales.

"Tout peut se dire dans nos langues"

"Nous avons essayé le plus possible d'être simples. Même si la pensée de Cheikh Anta Diop est une pensée scientifique, technique, très difficile parfois à traduire. Parce que nous n'avons pas tellement, toujours, les termes qu'il faut adapter, la technologie qu'il faut pour transférer cela dans les langues nationales", a-t-elle relevé.

"Le scientifique, historien, linguiste et intellectuel était surtout un homme qui pensait l'Afrique dans sa globalité. Parce qu'il avait une vision, parce qu'à son époque, il parlait déjà d'énergie renouvelable, d'environnement, d'énergie solaire, etc., des questions d'actualité, a dit Mme Sall en parlant de Cheikh Anta Diop.

Le livret dédié aux enfants et à ceux qui ne connaissent pas le parrain de l'université de Dakar met l'accent sur plusieurs aspects de la vie du savant qui, déjà au lycée, tentait de créer un alphabet pour les langues africaines et pensait au développement du continent africain, indique-t-on.

Le livret lève le voile également sur son lieu de naissance, Caytu, son passage à l'école coranique où il a acquis rigueur et mémoire, puis à l'école française où il a excellé, a a encore fait valoir Adjaratou Oumar Sall.

Elle ajoute que le passage dans ces deux traditions éducatives explique la capacité du savant sénégalais à "dialoguer entre tradition et modernité, entre culture africaine et sciences universelles".

"Nous avons voulu montrer que le génie peut être né partout, dans un village, comme dans ce livre. Cheikh Anta Diop n'est pas né à Paris, ni en Europe. C'est un génie qui est né à Caytu, dans un village, ici au Sénégal. C'est pour un peu revigorer les enfants, leur donner de la fierté en leur disant que vous tous, vous pouvez être des génies à condition d'y croire", a-t-elle conclu.

La professeure de droit à l'université Cheikh Anta Diop et fondatrice de l'espace "Téere ak Teraanga" Fatou Kiné Camara a estimé que "tout peut se dire dans nos langues", ajoutant que son initiative est dédiée à la valorisation des langues africaines.