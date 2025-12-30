Afrique: Climat des affaires - Le Sénégal dans le Top 10 africain du B-Ready

Le Sénégal franchit une étape majeure dans la mise en oeuvre de son Agenda national de transformation économique et sociale. Pour la première fois, le pays intègre le rapport Business Ready (B-Ready) 2025 du Groupe de la Banque mondiale et se classe 8e sur 27 pays évalués en Afrique, confirmant la pertinence et l'impact des réformes engagées par l'État en faveur d'un climat des affaires plus attractif, équitable et performant.

Cette performance illustre la cohérence entre la vision stratégique portée par les plus hautes autorités de l'État et l'action publique opérationnelle, dans un contexte de transition politique maîtrisée. Elle consacre une volonté affirmée de refonder l'environnement des affaires autour de la transparence, de la simplification administrative, de l'équité et de l'efficacité des politiques publiques, au service de l'investissement productif et de la création de valeur nationale.

Publié ce jour, le rapport B-Ready 2025, deuxième édition d'une méthodologie rénovée succédant au rapport Doing Business, propose une évaluation plus équilibrée, inclusive et orientée vers l'impact réel des réformes. Le Sénégal figure parmi les 51 nouvelles économies intégrées à la phase pilote de trois ans, et se distingue par un score global encourageant, le positionnant devant plusieurs économies de référence, dont la Côte d'Ivoire.

La méthodologie B-Ready repose sur trois piliers fondamentaux. Le cadre réglementaire : il évalue les règles et réglementations encadrant la création, l'exploitation et la fermeture des entreprises. Sur ce pilier, le Sénégal se classe 5e sur 27 pays africains, traduisant des avancées notables en matière de clarté et de prévisibilité réglementaires. Les services publics : ce pilier mesure les dispositifs mis en place par l'État pour faciliter le respect des réglementations, ainsi que la qualité des institutions et infrastructures publiques au service des entreprises. Le Sénégal occupe la 10e place à l'échelle continentale. L'efficacité de la mise en œuvre : il apprécie la manière dont les règles et services publics s'appliquent concrètement, notamment en termes de délais et de coûts. À ce niveau, le Sénégal se hisse à la 5e place en Afrique.