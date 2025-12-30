Ile Maurice: «Nous devons déterminer si le départ de Cootee s'agit d'un voyage planifié ou d'une fuite», dixit la police

L'enquête sur le décès de Paul-Claude Duval, 81 ans, connaît un tournant sensible. Alors que la famille pleure encore la disparition de l'octogénaire, les autorités confirment que le principal suspect, Rodney Cootee, a quitté le territoire mauricien pour l'Allemagne peu après les faits. Un départ qui suscite de vives interrogations, tant sur le plan judiciaire que dans l'opinion publique.

Alors que l'enquête criminelle venait à peine d'être enclenchée, la police a confirmé que Rodney Cootee, soupçonné d'avoir porté les coups mortels, avait déjà quitté Maurice pour l'Allemagne. Un ordre d'arrestation à son arrivée a été émis par les autorités mauriciennes. «L'enquête vient de débuter. Nous devons déterminer s'il s'agissait d'un voyage planifié ou d'une fuite. Nous vérifions également les conditions de son visa ainsi que sa date de retour. Interpol a déjà été informé», indique une source policière.

Endroit, cette distinction est essentielle. Un déplacement prévu de longue date ne constitue pas automatiquement une tentative de fuite. En revanche, si le suspect ne revient pas à Maurice à l'expiration de son visa, une demande formelle d'extradition pourrait être envisagée.

Parallèlement, l'enquête progresse sur le plan local. Le 27 décembre, trois autres suspects ont été arrêtés par la Criminal Investigation Division et placés en détention au centre de Vacoas. Il s'agit de : Joseph Marino Lorenzo Eole, 57 ans, Hailey Augustin, 23 ans, qui font face à une accusation provisoire de «culpable omission inpreventing a crime to wit murder», et de Jean Damien Bradley Jerry, 26 ans, provisoirement inculpé pour avoir donné des instructions en vue de commettre un meurtre. Les trois suspects ont nié les accusations portées contre eux et demeurent en détention alors que l'enquête se poursuit.

Pour rappel, les faits remontent au samedi 13 décembre. Selon une plainte enregistrée par la police au nom de son épouse, âgée de 67 ans, Paul-Claude Duval aurait été violemment agressé à proximité de leur domicile à Cité La Caverne, à Vacoas. Il aurait reçu plusieurs coups de poing au visage ainsi que des coups de pied à la jambe lors d'une altercation avec Rodney Cootee, un voisin, alors qu'il se rendait au poste de police de Vacoas pour dénoncer des nuisances sonores provenant d'une maison voisine. Gravement blessé, saignant du nez et de la bouche, l'homme de 81 ans a été transporté d'urgence à l'hôpital Victoria par ses proches. Son état de santé était jugé sérieux et il a été admis en salle. Après plusieurs jours de lutte, Paul-Claude Duval est décédé le 24 décembre à 14 h 35. L'autopsie pratiquée le lendemain a conclu que la cause du décès était une septicémie associée à des blessures crânio-cérébrales.

Du côté des proches de la victime, le départ du principal suspect à l'étranger est vécu comme une source d'angoisse supplémentaire. «Nous voulons juste que la vérité éclate et que justice soit rendue», encore profondément marqué par ce drame. Dans le voisinage, l'émotion demeure vive. Beaucoup peinent à comprendre comment une dispute liée à des nuisances sonores a pu dégénérer jusqu'à coûter la vie à un homme âgé.

Si l'enquête a désormais une dimension internationale, les autorités assurent rester vigilantes. Les prochains jours seront déterminants pour établir les responsabilités et déterminer si Rodney Cootee reviendra volontairement au pays ou si des démarches judiciaires plus lourdes devront être engagées.

En attendant, derrière les procédures et les termes juridiques, demeure une réalité brutale : celle d'une famille endeuillée à la veille de Noël, et d'une vie fauchée à la suite d'un conflit banal devenu tragédie.