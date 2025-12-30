Afrique: CAN 2025 - Le Maroc fait le break face à la Zambie, suivez le match en direct

Grandissime favori de la compétition, le Maroc termine sa phase de groupe par une confrontation contre la Zambie, vainqueur surprise de la CAN en 2012. Les coéquipiers du capitaine Achraf Hakimi, demi-finalistes de la dernière Coupe du monde, doivent assumer leur rang face aux Chipolopolo. Les Lions de l'Atlas n'ont remporté qu'une seule fois la CAN, c'était en 1976. Suivez ce match à partir de 19h (TU) en direct sur RFI.

29/12/2025 - 21:11El Kaabi marque d'un nouveau retourné accrobatique magnifique... mais est signalé hors jeu !

29/12/2025 - 21:10Achraf Hakimi est à l'échauffement !

Le latéral du PSG part s'échauffer sous les acclamations du peuple marocain.

29/12/2025 - 21:09La Zambie frappe en première

Entré il y a quelques secondes, Banda sert Daka dans la surface mais la frappe de l'attaquant de Leicester est trop écrasée et fuit largement le cadre.

29/12/2025 - 21:08C'est reparti !

29/12/2025 - 21:08 Eliya Mandanji entre en lieu et place de Kabaso Chongo

29/12/2025 - 21:07 Lameck Banda fait son entrée à la place de Joseph Liteta

29/12/2025 - 21:05Double changement pour les Chipolopolos à la pause

29/12/2025 - 20:50C'est la pause !

Les Lions de l'Atlas ont réalisé une première mi-temps quasi parfaite et possèdent déjà deux buts d'avance après 45 minutes. En face, les Chipolopolos sont au bord de la rupture à chaque offensive marocaine et peinent à sortir de leur moitié de terrain.

29/12/2025 - 20:47Quelle action de Diaz

Brahim Diaz, encore lui, se défait de deux adversaires après un joli dribble pour se retrouver dans la surface des Chipolopolos. Sa frappe enchainée est cadrée mais bien stoppée par Mwanza.

29/12/2025 - 20:46Il y aura trois minutes de temps additionnel

29/12/2025 - 20:42 Ezzalzouli est au sol après avoir pris l'avant-bras de Banda sur la bouche.

29/12/2025 - 20:39Carton jaune pour Chongo

Le Zambien, au duel de la tête avec El Kaabi, est coupable d'une vilaine charge dans le dos de l'attaquant marocain.

29/12/2025 - 20:39Diaz pas loin du doublé

Ounahi, dans tous les bons coups ce soir, sert une nouvelle fois Ezzalzouli côté gauche qui centre vers Brahim Diaz. L'attaquant se jette sur le ballon mais ne parvient pas à cadrer.

29/12/2025 - 20:34La célébration d'El Kaabi sur l'ouverture du score du Maroc

29/12/2025 - 20:29LE BUT DU BREAK POUR LE MAROC !

Sur une superbe action collective, Ounahi lance parfaitement en profondeur Ezzalzouli sur le côté gauche. L'ailier marocain centre en retrait vers El Kaabi, mais ce dernier manque le ballon. Bien placé derrière, Brahim Diaz déclenche une superbe frappe en première intention pour donner deux buts d'avance aux Lions de l'Atlas ! C'est le troisième but en autant de matchs pour l'attaquant du Real Madrid.

29/12/2025 - 20:26La frappe de Brahim Diaz n'est pas cadrée

El Kaabi récupère le ballon dans la moitié de terrain adverse et sert Brahim Diaz. L'attaquant du Real Madrid profite d'un contre favorable pour entrer dans la surface et armer une frappe qui fuit le cadre.

29/12/2025 - 20:22Le rythme est redescendu

Après un premier quart d'heure de feu, les Lions de l'Atlas ont baissé le rythme et se contentent d'essayer de construire plus intelligemment leurs actions.

29/12/2025 - 20:20 La Zambie utilise les longues touches pour créer du danger dans la surface marocaine mais n'a toujours pas réalisé la moindre tentative dans ce match.

29/12/2025 - 20:16La Zambie est acculée dans ce début de match

Malgré l'ouverture du score rapide des Lions de l'Atlas, le Maroc continue de prendre d'assaut la surface de réparation zambienne. Les Chipolopolos n'arrivent plus à sortir de leur moitié de terrain.

29/12/2025 - 20:12LE BUT POUR LE MAROC !

Après un corner joué en deux temps, Brahim Diaz sert Ounahi aux abords de la surface. Le milieu de terrain glisse un magnifique centre pour la tête plongeante d'El Kaabi. C'est son deuxième but dans cette CAN. 1-0 pour le Maroc !