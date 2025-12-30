Afrique: CAN 2025 - L'Afrique du Sud se fait peur mais rejoint l'Égypte, l'Angola espère un miracle

L'Afrique du Sud a souffert contre le Zimbabwe mais a finit par l'emporter pour rejoindre l'Égypte en huitièmes de finale avec une victoire 3-2 ce lundi. L'Angola, qui jouait en même temps contre les Pharaons à Agadir, n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0) et va espérer un miracle pour voir les huitièmes de finale.

L'Afrique du Sud pensait s'être retiré une sacrée épine du pied en ouvrant le score très tôt contre le Zimbabwe. Il a semblé, en plus, que le sort était du côté des Bafana Bafana avec cette frappe contrée de Tshepang Moremi qui a trompé Washington Arubi (7e). Mais les faiblesses des Bafana Bafana observées contre l'Égypte ont refait surface. Après que Tawanda Maswanhise a passé en revue la défense sud-africaine avant d'égaliser (19e), les cartes ont été complètement rebattues.

Les hommes d'Hugo Broos, pourtant largement supérieurs techniquement, ont perdu le fil du match et laissé les Warriors jouer crânement leur chance. Alors que les Bafana Bafana étaient complètement muets, il a fallu un nouveau coup de pouce, une grosse erreur défensive adverse sur une passe en retrait mal dosée, dont a profité Lyle Foster, pour repasser devant (50e). Et après une nouvelle égalisation zimbabéenne (73e), voilà que c'est un penalty offert sur un plateau qui a permis aux médaillées de bronze de la CAN 2023 de prendre les devants encore une fois (82e).

En effet, Marvelous Nakamba s'est rendu coupable d'une main dans un drôle de plongeon pour tenter de contrer une frappe... qui n'était pas cadrée. Oswin Appollis n'a pas tremblé et porté la marque à 3-2, score final. Les tentatives des Warriors, qui ont poussé jusqu'au bout mais buté sur un Ronwen Williams solide, pourront s'en vouloir car il y avait de la place. L'Afrique du Sud, elle, avec un total de six points, empoche son billet pour les huitièmes de finale. Mais devra faire mieux pour réaliser un bon parcours.

L'Angola attendra un miracle

Les Antilopes n'avaient pas le choix. Pour s'offrir les meilleures chances possibles, il leur fallait venir à bout de l'Égypte, qui restait sur deux victoires dans le stade Adrar. En face, pas de Mohamed Salah, pas d'Omar Marmoush, mais toujours des Pharaons solides. Le match nul final (0-0) laissera des regrets, notamment au regard de la grosse occasion manquée par Chico Banza en première période ou du poteau touché par Freddy sur coup-franc en seconde.

L'Égypte termine donc première avec sept points et l'Angola troisième avec deux petites unites. Aucune sélection ne s'est jamais qualifiée en huitièmes de finale avec un si petit pécule, mais il reste un infime espoir. Si, dans les derniers matchs du groupe A, la Zambie et les Comores venaient à perdre. Puis que dans le groupe C, la Tanzanie et l'Ouganda fassent de même, les hommes de Patrice Beaumelle figureraient parmi les meilleurs troisièmes. Peu glorieusement, certes, mais l'heure est aux calculs d'apothicaire.