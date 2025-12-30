Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal et la RDC veulent la tête du groupe, le Bénin, la qualification

Le dénouement du groupe D est prévu ce mardi à 19h TU. Le Sénégal et la RDC vont se disputer à distance la première place du groupe, alors que le Bénin espère une qualification en huitièmes qui passera forcément par un exploit devant les Lions.

Trois jours après leur gros duel de fauves, le Sénégal et la RDC ont rendez-vous ce mardi pour valider leur qualification en huitièmes de finale face respectivement au Bénin et au Botswana (19h TU). À Tanger, Pour les Lions, tenus en échec par la RDC lors du précédent match (1-1), il n'y a pas de calculs à faire : la victoire est impérative pour s'assurer la première place, surtout en cas de succès attendu des Congolais face aux Botswanais déjà éliminés. « On vise la première place, prévient Samuel Moutoussamy, milieu de terrain de la RDC. Mathématiquement, c'est faisable. À nous de jouer notre meilleur football face au Botswana. »

Ce message est clair : le Sénégal devra non seulement gagner, mais aussi garder un oeil sur l'évolution du score entre la RDC et le Botswana à Rabat. Avec deux buts d'avance à la différence de buts générale, les Lions devront rester vigilants pour éviter de voir l'Algérie sur leur route dès les huitièmes, hypothèse probable en cas de deuxième place du groupe.

En face, le Bénin arrive délesté d'un peu de pression après avoir enfin décroché la première victoire de son histoire à la CAN en s'imposant contre le Botswana (1-0). Mais, les Guépards veulent aussi se qualifier en huitièmes de finale comme lors de la CAN 2019 où ils s'étaient arrêtés en quarts de finale face au.... Sénégal. Steve Mounié faisait partie de l'aventure. Aujourd'hui, capitaine du Bénin, il compte servir de guide à ses coéquipiers. « Nous avons remporté notre premier match de l'histoire à la Coupe d'Afrique, mais dans la vie, comme dans le football, lorsqu'on atteint un objectif, on passe déjà au suivant. Là, on a l'occasion aussi de pouvoir encore terminer premier ou deuxième du groupe ».

Changements dans le onze sénégalais ?

L'ambition semble plus mesurée du côté de son sélectionneur qui a ouvert le bal en conférence de presse ce lundi 29 décembre. « Notre objectif est maintenant de confirmer notre victoire précédente et d'obtenir un résultat qui nous assure la qualification pour les huitièmes. Un match nul nous y conduirait presque automatiquement, avec quatre points. Même avec trois points, c'est parfois possible, selon le goal-average. Ce sera serré, mais nous gardons espoir », a expliqué le sélectionneur béninois.

Son homologue sénégalais, Pape Thiaw, lui, estime que « la fraîcheur va beaucoup jouer sur ce match ». S'il a confié, dans un élan d'humour, qu'il pouvait changer totalement son onze de départ, il faut s'attendre certainement à quelques réajustements. Pape Guèye, Ismaïla Sarr, voire Nicolas Jackson pourrait démarrer sur le banc pour laisser la place à des joueurs plus frais comme Lamine Camara, Habib Diarra ou Habib Diallo.