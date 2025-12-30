Libye: Le chef d'état-major pakistanais à Benghazi pour des ventes d'armes au camp Haftar

En Libye, cette fin d'année 2025 voit l'émergence d'un nouvel allié du camp Khalifa Haftar dirigeant de l'est et du sud libyen. Un accord militaire a en effet été signé le 21 décembre dernier à Benghazi entre le vice-commandant de l'armée nationale libyenne Saddam Haftar et le Maréchal Asim Munir, président et chef d'état-major de l'armée pakistanaise qui a effectué alors une visite officielle à Benghazi. Ce nouvel accord pourrait menacer une stabilité toujours fragile en Libye.

« Chaque pièce d'arme, chaque technologie que nous possédons pourrait être disponible pour nos frères en Libye » a déclaré le chef d'état-major de l'armée pakistanaise lors de sa rencontre avec le vice-commandant de l'armée nationale libyenne Saddam Haftar à Benghazi, il y a huit jours, le 21 décembre dernier.

Le montant de cet accord de vente d'armes s'élève à 4,6 milliards de dollars, et cela en dépit de l'embargo sur les livraisons d'armes à la Lybie décrété par les Nations-Unies, en 2011. Le contrat prévoit la livraison de 16 avions de chasse JF. Thunder, de quatrième génération, développés conjointement avec la Chine, ainsi que de 12 avions d'entrainement Super Mushak. Il prévoit également, des livraisons d'armes destinées aux forces terrestres, navales et aériennes sur une période de deux ans et demi.

Cet accord militaire exprime le besoin du clan de l'est libyen d'avoir d'autres fournisseurs que leurs partenaires habituels. Il constitue pour Islamabad, l'un des plus grand accord militaire de son histoire et marque l'entrée de cette puissance nucléaire sur le marché des armes en Afrique du Nord. Le Pakistan s'élève ainsi au rang des acteurs majeurs intervenant en Libye comme la Turquie, la Russie ou les Émirats arabes unis.

Un accord qui porte un sacré coup aux efforts de l'ONU cherchant à mettre fin aux ingérences étrangères en Libye.