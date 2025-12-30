Congo-Brazzaville: 2e édition du spectacle de la paix - Les jeunes mobilisés pour l'événement

Les jeunes de différents arrondissements en collaboration avec différents artistes de Brazzaville et de la République Démocratique du Congo (RDC) se sont retrouvés au Palais des Congrès pour célébrer cet événement. Des artistes comédiens et humoristes ont pu apporter leur contribution.

Invité à cet événement, Alexis Bongo s'est adressé aux jeunes en ces termes : « Le Congo a besoin de vos talents pour votre créativité et votre courage. Nous avons besoin de jeunes debout, conscients, respectables et porteurs de paix. Ensemble pratiquons la paix, ensemble bâtissons un Congo sûr », a-t-il insisté.

Pour le directeur général des Arts et des lettres, Alphonse Chardon N'kala, représentant de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, le rire est aussi une forme de justice.

« Le rire est notre plus belle arme de construction, a-t-il expliqué. Il est le langage universel de la paix. Quand nous rions ensemble, les barrières tombent, les corps s'ouvrent et les préjugés s'effacent ; le rire est aussi une forme de justice sociale. Sur cette scène la parole est libre, elle panse les blessures, parmi nous, elle donne de la dignité ».

« C'est ici que la vérité se dit avec le sourire, mais avec force. C'est à travers le rire que la jeunesse exprime son attachement au vivre ensemble. Regarder cette salle, elle vibre de la force de notre jeunesse. Vous êtes des acteurs de votre vivre ensemble, par votre talent. Et, c'est la justice qui vous rend tous égaux devant l'éclat de rire, du plus petit et plus grand, du plus humble au plus arrogant, du plus affable, au plus condescendant. C'est au profit de la diversité de nos parcours, un moment mémorable, autour de ses fils et filles... », a-t-il ajouté.

La jeunesse a été également de la partie pour clamer des poèmes, chanter en hommage à la paix. Des humoristes à travers leurs spectacles ont apporté des conseils aux jeunes. Des comédiens ont détendu l'atmosphère sans oublier la présence très remarquée de Jojo la légende, un humoriste bien en vue de la place de Brazzaville.

Organisé par les Groupes Pemba Mabika Prod et GKIA.com, en collaboration avec le Forum « jeunes responsabilisons-nous », l'objectif global était d'accompagner les jeunes à devenir des puissants acteurs de changement et des partenaires stratégiques capables de contribuer au développement de la société.

Spécifiquement, il s'agit de faire participer les jeunes au processus de paix et de la prise de décisions, protéger les jeunes civils, prévenir les violences en milieu juvénile, renforcer la collaboration entre les jeunes et les acteurs de la paix et de la sécurité, soutenir la formation, l'insertion et la réinsertion des jeunes associés à des groupes armés. L'événement s'est clôturé dimanche 28 décembre.