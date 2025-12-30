Congo-Brazzaville: Santé visuelle - L'Assab-France annonce une grande campagne de distribution de lunettes à Makélékélé

Après le succès des éditions précédentes dans la partie nord de la ville capitale, l'Association Saint François de Sales pour l'action et la solidarité en faveur de la population de Brazzaville (Assab) organise du 2 au 6 janvier 2026 à l'hôpital de base de Makélékélé, dans le 1er arrondissement de Brazzaville, une campagne de distribution gratuite de lunettes médicales/ophtalmologiques.

Association apolitique et à but non lucratif qui œuvre depuis 2005, l'Assab a accepté de répondre favorablement à la demande des autorités locales et des habitants de Makélékélé et de Bacongo pour organiser cette énième campagne de distribution de lunettes médicales à Brazzaville.

« Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions de l'association en faveur de la santé, de l'éducation et de l'agropastoral. Assab-France lance un appel à la générosité des personnes et des organisations pour soutenir cette initiative et permettre à un maximum de personnes de bénéficier de soins visuels de qualité », a lancé le président de l'Assab-France, le Dr Eymard Galouon Eta, dans un communiqué de presse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec le concours des services de l'hôpital de base de Makélékélé, plusieurs prestations seront offertes aux patients de 7 h à 14h30 : prise de température et mesure de la tension artérielle, mesure de glycémie, collyre et remise de lunettes médicales/ophtalmologiques.

Cette campagne est destinée aux enfants, jeunes et adultes ayant des problèmes de vue comme la myopie, l'astigmatisme, la presbytie, des difficultés de lecture et bien d'autres anomalies.

Pour prétendre bénéficier d'une paire de lunettes médicalisées, il convient de présenter une ordonnance délivrée par un médecin ophtalmologue, être à jeun et se munir d'une somme forfaitaire de 5000 FCFA.

La campagne de Mékélékélé n'est pas la première organisée par l'Assab en terre congolaise. Elle a offert du 27 août au 2 septembre dernier, au Centre de santé intégré (CSI) Marien-Ngouabi dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï, des lunettes aux malades.

Ceci, après avoir organisé du 4 au 7 janvier de la même année, une opération de distribution de lunettes médicales au CSI de Maman Mboualé à Ngamakosso, sans oublier celle d'août 2022 toujours dans le même site.

En juin 2023, l'association avait soulagé près de 1000 personnes souffrant de pathologies des yeux à Kintelé. Dans le cadre des activités marquant ses 20 ans d'existence, elle avait organisé du 26 au 29 avril 2024 une campagne de distribution de lunettes à la paroisse Saint-Grégoire de Massengo dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri où 350 personnes atteintes de maladies des yeux avaient bénéficié de cet élan de cœur.