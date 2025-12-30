Congo-Kinshasa: État-major général des FARDC - « Les propos discriminatoires visant les Tutsis ne reflètent pas la position officielle de l'armée »

29 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'État-major général des Forces armées de la RDC (FARDC) précise que les propos jugés discriminatoires envers la communauté tutsi, prononcés le weekend dernier par le porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain Epenge, « ne reflètent en rien la position officielle du pays, ni celle du Commandant suprême des FARDC, ni celle du Gouvernement ».

Dans un communiqué consulté lundi 29 décembre par Radio Okapi, le Chef d'État-major des FARDC condamne ces propos et réaffirme la détermination des FARDC à défendre et protéger, avec discipline et professionnalisme, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays et la sécurité de tous les Congolais, sans discrimination, jusqu'au sacrifice suprême.

Le communiqué appelle l'ensemble de la population à l'unité, à la cohésion et au rejet de tout discours de haine afin de soutenir les FARDC dans l'accomplissement de leur mission. Le général-major Sylvain Epenge, a été suspendu de ses fonctions après ses propos controversés, largement commentés et qui ont suscité des réactions en RDC.

