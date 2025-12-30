Sénégal: Usage des pétards - Le ministère de l'Intérieur hausse le ton face aux dérives constatées

Dans un communiqué rendu public, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a exprimé sa vive préoccupation face à l'utilisation abusive d'engins pyrotechniques observée dans certains quartiers de la capitale à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Selon les autorités, ces pratiques, communément appelées « guerre des pétards », représentent un danger réel pour la sécurité des personnes et des biens. Elles portent également atteinte à la tranquillité publique, en exposant les populations à des risques accrus d'incendies et de blessures parfois graves.

Face à cette situation jugée alarmante, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rappelé que l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation de pétards et d'engins explosifs sont strictement encadrées par la réglementation en vigueur. Il a insisté sur le fait que l'usage de ces engins ne doit en aucun cas être destiné à nuire ou à blesser.

Afin de mettre un terme à ces dérives, des instructions fermes ont été données aux Forces de Défense et de Sécurité pour renforcer les opérations de contrôle, de prévention et de répression sur l'ensemble du territoire national. L'objectif affiché est de dissuader les comportements à risque et de garantir la sécurité de tous durant cette période sensible.

Par ailleurs, le ministère en appelle au sens de responsabilité collective. Parents, leaders communautaires et citoyens sont invités à s'impliquer davantage dans la sensibilisation des jeunes, afin de prévenir les actes dangereux et de préserver un climat de paix et de sécurité.

« Les fêtes de fin d'année doivent demeurer un moment de joie, de partage et de solidarité, et non une source de peur ou de danger pour les populations », souligne le communiqué, rappelant que la sécurité est l'affaire de tous.