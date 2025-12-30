Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 30 décembre 2025

revue de presse

RDC : Le porte-parole de l'armée suspendu après des propos anti-tutsi

La République démocratique du Congo est prise dans une controverse sur la tolérance supposée du gouvernement envers les rhétoriques anti-tutsi.

Dernière polémique en date, les propos discriminatoires du porte-parole de l’armée congolaise. Invité de la télévision publique samedi, le général-major Sylvain Ekenge a ciblé les femmes tutsies, en les accusant de faire partie d’une prétendue stratégie d’infiltration du Rwanda.

La réaction des autorités ne s’est pas fait attendre. Dès le lendemain, Sylvain Ekenge a été suspendu de ses fonctions de porte-parole des FARDC. (Source Africanews)

Présidentielle en Guinée : Mamadi Doumbouya largement en tête selon les résultats provisoires partiels

Les résultats provisoires partiels de l’élection présidentielle en Guinée placent le colonel Mamadi Doumbouya largement en tête, selon les dernières données publiées par la Direction générale des élections.

Ces résultats, rendus publics le 30 décembre 2025, proviennent des premiers décomptes transmis par les bureaux de vote à travers le pays.

Issu de la transition militaire en cours depuis 2021, Mamadi Doumbouya apparaît en position favorable dans ces tendances initiales, avec une avance significative sur ses concurrents. (Source Beninwebtv)

Kenya : 1,6 milliard de shillings pour réhabiliter la State House Road,

La Kenyane Urban Roads Authority (KURA) prévoit de dépenser 1,6 milliard de shillings pour réhabiliter la State House Road, un axe stratégique reliant le quartier central des affaires à la résidence présidentielle. Les travaux visent à améliorer la fluidité du trafic et à moderniser l’accès aux bureaux gouvernementaux.

En parallèle, la réhabilitation de l’autoroute Rironi–Mau Summit, longue de 175 km, doit débuter en 2026, avec un péage fixé à 1 400 shillings pour l’ensemble du trajet.Ces projets s’inscrivent dans la politique du président William Ruto, qui met l’accent sur la modernisation des grands axes routiers et le lancement de nouvelles infrastructures de transport. (Source Africa 24)

Le boxeur Anthony Joshua « légèrement blessé » dans un accident de la route qui a fait deux morts au Nigeria

Le boxeur britannique d’origine Nigériane Anthony Joshua, ex-champion du monde des poids lourds, a été « légèrement blessé » dans un accident de la route au Nigeria qui a fait deux morts, a annoncé la police nigériane lundi 29 décembre.

« Le véhicule transportant Anthony Joshua a été impliqué dans un accident dont les circonstances font l’objet d’une enquête », a déclaré un porte-parole de la police de l’Etat d’Ogun (Sud-Ouest) dans un communiqué, expliquant que le boxeur, « qui était assis à l’arrière du véhicule, a été légèrement blessé et reçoit des soins médicaux ». (Source Le Monde Afrique)

Plus de 3 000 migrants ont perdu la vie sur le chemin de l'Espagne en 2025

Au total 3 090 personnes sont mortes en mer en tentant de regagner les côtes espagnoles, entre le 1er janvier et le 15 décembre 2025, indique le rapport annuel de l'ONG espagnole Caminando Fronteras rendu public lundi.

"3 090 personnes dont 192 femmes et 437 enfants sont mortes en tentant de rejoindre les côtes espagnoles durant l'année 2025", note le rapport de l'Observatoire des droits de l'homme, Caminando Fronteras. Le document rendu public ce lundi a été réactualisé le 15 décembre 2025.

Ces victimes proviennent de trente pays dont le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée, mentionne le document qui signale une baisse du chiffre par rapport à l'année précédente. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Le Togo consolide son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux

L'Assemblée nationale a adopté lundi une nouvelle loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, marquant une étape importante dans le renforcement du cadre juridique national.

Cette loi s'inscrit dans la continuité de la stratégie nationale élaborée en 2018 par le Togo et répond aux engagements pris au niveau international et communautaire, notamment au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). (Source Togonews)

Cote d'Ivoire : Héritage culturel - Plus de 2 000 manuscrits d'Amadou Hampâté Bâ sauvés par la numérisation

La mémoire d'Amadou Hampâté Bâ vient de franchir une étape décisive vers l'éternité. La Fondation Amadou Hampâté Bâ a procédé, le 18 décembre 2025, à la cérémonie officielle de clôture du projet de conservation et de numérisation des archives du célèbre écrivain, ethnologue et défenseur infatigable de la tradition orale africaine. Un projet d'envergure internationale, mené avec le soutien des Archives nationales de la République de Corée et du Programme Mémoire du monde de l'Unesco.

À travers cette initiative, la célèbre maxime de Hampâté Bâ, « Lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle », trouve une résonance toute particulière. Grâce à un travail patient et rigoureux, plus de 2 000 manuscrits ont été préservés, tandis que 4 767 documents sont désormais enregistrés dans une base de données numérique, dont 4 150 en français et 617 en langues peule, arabe et bambara. (Source Fratmat)

Le Ghana annonce le redémarrage de la raffinerie publique de pétrole de Tema

Au Ghana, la seule et unique raffinerie publique de pétrole a enfin redémarré ses activités. Créée dans les années 1960 et passée sous le contrôle de l’État en 1977, la raffinerie de Tema avait cessé de produire du carburant depuis 2021, faute de financements adéquats.

Son retour aux affaires marque donc une avancée pour l’indépendance énergétique du pays, les produits pétroliers représentant l’année dernière plus d’un quart des importations ghanéennes. (Source RFI)

CAN 2025 : Le Maroc bat la Zambie et file en 8es

Le Maroc a validé sa qualification aux huitièmes de finale après sa victoire contre la Zambie par 3-0 en match de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, disputée ce lundi soir 29 décembre au Stade Moulay Abdellah de Rabat.

Avec cette victoire, le Maroc prend la première place du groupe A avec 7 points devant le Mali avec 3 unités, les Comores et la Zambie avec deux points chacun.

Ayoub El Kaabi a ouvert le score pour les Lions de l’Atlas à la 9è minute du jeu, avant que Brahim Diaz ne double la mise (27è). Ayoub El Kaabi a triplé le score en signant un nouveau retourné acrobatique. (Source Apanews)

Gabon : Premier Gouvernement post-Transition, 18 ministres + 1 pour lancer un signal fort !

Dans quelques heures, le Gabon découvrira le visage de son premier gouvernement pleinement inscrit dans l’après-Transition. Un moment de vérité politique, mais surtout un test de cohérence. Car à l’heure où les discours officiels exaltent la rigueur, la rationalisation des dépenses publiques et l’efficacité de l’action de l’État, un fait s’impose : on ne peut prêcher la sobriété avec un exécutif pléthorique.

Le signal attendu est limpide. Dix-huit ministres, pas un de plus, éventuellement complétés par un chef du gouvernement, suffiraient à traduire dans les faits la volonté de rupture affichée par Brice Clotaire Oligui Nguema. Dix-huit ministres, ce sont dix-huit cabinets au lieu de trente, dix-huit cortèges officiels au lieu d’une flotte interminable, dix-huit véhicules de fonction au lieu d’un parc automobile disproportionné et extrêmement coûteux. En clair : un État qui commence par se discipliner lui-même. (Source GabonMediaTime)





