Congo-Kinshasa: L' ACLDH appelle à des 'sanctions exemplaires' contre le général Sylvain Ekenge

L'organisation Action citoyenne de lutte contre les discours de haine (ACLDH) salue la suspension du général Sylvain Ekenge, porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Dans un communiqué publié lundi 29 décembre, Gloire Manesa, son porte-parole, condamne les propos "stigmatisants" tenus par l'officier supérieur le 27 décembre sur la RTNC à l'encontre des tutsis.

Cependant, l'organisation estime qu'une simple suspension administrative est insuffisante. Elle appelle les autorités civiles et militaires à engager des "sanctions exemplaires", voire des poursuites judiciaires, afin de prévenir toute récidive, notamment dans le contexte sécuritaire « sensible » que connaît l'Est de la RDC.

L'organisation réaffirme par ailleurs son engagement à combattre toutes les formes de discours de haine. Elle invite par ailleurs les institutions, les médias, les leaders d'opinion ainsi que les citoyens à faire preuve de responsabilité pour promouvoir une paix durable fondée sur le respect mutuel, la justice sociale et l'inclusion.

Le général-major Sylvain Ekenge a été suspendu de ses fonctions ce même lundi par le Chef d'état-major général des FARDC. Cette mesure fait suite aux propos tenus lors de son intervention, le weekend dernier, à la radiotélévision nationale congolaise (RTNC), jugés discriminatoires à l'égard de la communauté tutsie et visant à en favoriser une "suprématie" par le biais de naissances en RDC.