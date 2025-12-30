Congo-Kinshasa: L' ACLDH appelle à des 'sanctions exemplaires' contre le général Sylvain Ekenge

29 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'organisation Action citoyenne de lutte contre les discours de haine (ACLDH) salue la suspension du général Sylvain Ekenge, porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Dans un communiqué publié lundi 29 décembre, Gloire Manesa, son porte-parole, condamne les propos "stigmatisants" tenus par l'officier supérieur le 27 décembre sur la RTNC à l'encontre des tutsis.

Cependant, l'organisation estime qu'une simple suspension administrative est insuffisante. Elle appelle les autorités civiles et militaires à engager des "sanctions exemplaires", voire des poursuites judiciaires, afin de prévenir toute récidive, notamment dans le contexte sécuritaire « sensible » que connaît l'Est de la RDC.

L'organisation réaffirme par ailleurs son engagement à combattre toutes les formes de discours de haine. Elle invite par ailleurs les institutions, les médias, les leaders d'opinion ainsi que les citoyens à faire preuve de responsabilité pour promouvoir une paix durable fondée sur le respect mutuel, la justice sociale et l'inclusion.

Le général-major Sylvain Ekenge a été suspendu de ses fonctions ce même lundi par le Chef d'état-major général des FARDC. Cette mesure fait suite aux propos tenus lors de son intervention, le weekend dernier, à la radiotélévision nationale congolaise (RTNC), jugés discriminatoires à l'égard de la communauté tutsie et visant à en favoriser une "suprématie" par le biais de naissances en RDC.

