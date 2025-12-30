Afrique: CAN 2025 - Ibrahim Mbaye, la nouvelle pépite des Lions, saluée par son coach et ses coéquipiers

Tanger (Maroc) — L'entraîneur des Lions, Pape Thiaw, ainsi que les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, ont salué la belle prestation et l'impact positif du jeune joueur sénégalais de 17 ans, Ibrahim Mbaye, évoluant au Paris Saint-Germain (PSG), lors de son entrée dans le dernier match contre la RD Congo (1-1).

Entré à la 62e minute, il a changé la physionomie du match et contribué à l'égalisation du Sénégal

"À son âge, prendre la décision de jouer pour le Sénégal est déjà un exemple, et il est apprécié par tous au sein de l'équipe", a souligné, lundi, à Tanger, Pape Thiaw, en conférence de presse à la veille du match Sénégal-Bénin, comptant pour la 3e journée du groupe D à la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025.

"J'aurais aimé qu'il soit présent lors de la dernière séance d'entraînement des Lions au stade Léopold Sédar Senghor pour voir combien les Sénégalais l'aiment", a ajouté Thiaw, mettant en avant l'impact positif du jeune joueur sur le groupe.

"C'est un joueur exceptionnel avec un très grand potentiel"

Pour Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions, "ce que les jeunes apportent à l'équipe, c'est exactement ce qu'on attend d'eux. Tout le monde connaît Mbaye, donc ça ne surprend personne de le voir à ce niveau. Il est en train de le démontrer au PSG et avec l'équipe nationale. C'est très bénéfique."

Selon lui, "les joueurs sont si bien intégrés que, lorsqu'ils sont dans de bonnes conditions, ils se donnent à 200 %. Tous ceux qui sont entrés ont montré de bonnes choses, y compris Lamine Camara et Cheikh Sabaly".

L'attaquant vedette de l'équipe nationale, Sadio Mané estime que Mbaye possède un avenir prometteur et que l'équipe fera tout pour "le protéger". C'est un joueur exceptionnel qui a un très grand avenir devant lui", a-t-il ajouté.

Pour Niakhaté, le champion d'Europe 2025 avec le PSG a fait une entrée dynamique. "Il joue à ce niveau en club depuis le début de la saison. Il l'a montré, tout comme Lamine Camara et Cheikh Sabaly. Ibrahim est jeune et précoce, c'est à nous de le guider. Nous sommes très contents du soutien du public", a-t-il dit.

De son côté, le milieu de terrain de Villarreal (Espagne), Pape Guèye, estime que "Ibrahim Mbaye est un bon joueur qui a beaucoup de qualités. Il faut le protéger, et il va nous apporter encore plus."