Sénégal: Un document de sensibilisation sur l'état civil présenté aux autorités religieuses de Touba

Touba — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a présenté lundi au porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, un argumentaire religieux sur l'état civil destiné à sensibiliser les autorités religieuses à l'importance de la déclaration des faits d'état civil.

Ce document s'inscrit dans les efforts visant à renforcer la sensibilisation à l'enregistrement des naissances, des mariages et des décès, a indiqué le ministre lors de son entretien avec le porte-parole.

Accompagné de l'adjoint au gouverneur de Diourbel en charge du développement et du directeur général de l'Agence nationale de l'état civil, Moussa Bala Fofana a parlé d'un document conçu suivant une "approche inclusive" à travers la participation active des principales familles religieuses et organisations islamiques du pays.

"La déclaration des faits d'état civil, notamment les naissances, mariages et décès, est non seulement conforme aux principes religieux, mais constitue également un acte de foi et de responsabilité", a indiqué M. Fofana.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, la déclaration à l'état civil constitue une "obligation morale et religieuse, ainsi qu'un devoir collectif visant à préserver les droits fondamentaux de chaque membre de la société".

Evoquant le processus de digitalisation entamé par son département, il a laissé entendre que 20 millions d'actes d'état civil ont déjà été digitalisés sur un recensement total de 30 millions.

Le porte-parole du khalife général des mourides Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre s'est félicité de la démarche d'inclusion de la tutelle. Il a toutefois soulevé la problématique de l'état civil dans la commune de Touba Mosquée, notant que de nombreuses personnes ne disposent pas encore de pièces d'état civil dans cette localité.