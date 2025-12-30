Togo: Les meilleurs « collaborateurs » du Ministre Dussey distingués

Le travail bien fait mérite reconnaissance et récompense, c'est bien connu. Le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et des Togolais de l'Extérieur a donné pour la 11ème fois consécutive un sens à cette assertion ce Lundi 29 Décembre 2025 en distinguant ses meilleurs agents de l'année 2025. Au nombre de 12 ces lauréats identifiés à travers diverses catégories ont eu droit à tous les honneurs, en présence du patron de ce département ministérielle pupitre de la diplomatie togolaise, prof Robert Dussey.

Pour en arriver à déterminer ces lauréats de la 11ème édition du prix de l'excellence qui vient primer les agents les plus méritants qui se sont distingués par leur professionnalisme, leur compétence, leur engagement et leur détermination, il a fallu passer par trois étapes d'évaluation à savoir, le Choix des candidats (Notation dans les directions à travers des critères objectifs : ponctualité, présentation, célérité, qualité, respect de la hiérarchie, relations avec collègues, qualités managériales), le Vote du personnel (Évaluation de l'estime dont jouissent les candidats auprès de leurs collègues. Compte pour 25% à 50% selon la catégorie) et enfin, l'Audition par jury indépendant (Évaluation des aptitudes et compétences par un jury neutre de l'ANPE, associé à un ancien ambassadeur ou expert en diplomatie. Compte pour 50% à 75%).

C'est donc au terme de ce processus bien maitrisé par le jury que Mme BONFOH-BASSABI Walim, Cheffe secrétariat central -- Secrétariat Général, M. KADOKALIH Yokoudèma, Chef division coopération bilatérale et multilatérale, et M. KONOR Massayé, Chef division des affaires administratives -- DAAF sont reconnus respectivement comme les heureux lauréats du Prix du meilleur manager d'équipe. Ceci, alors que la catégorie Prix du meilleur chargé d'études-stagiaire consacrait dans l'ordre, M. ABASSAH Kokouvi Abayili, Chargé d'études à la direction des organisations internationales, M. KAMALI Essotom, Chargé d'études à la direction du protocole d'État et Mme ATTIKPO Vonmawu Hermeline, Chargée d'études à la direction de la coopération internationale.

Pour la catégorie Prix de la meilleure secrétaire-stagiaire, ce sont Mme GORDON FOLY Mawusé, Secrétaire à la direction des affaires administratives et financières, M. ETSINYO Ayao Narcisse, Secrétaire à la direction des affaires juridiques et du contentieux et M. AFODA-SEBOU Adam, Secrétaire à la direction du protocole d'État qui constituaient le podium final. Et enfin, les trois places du Prix du meilleur personnel d'appui-stagiaire sont allées à M. ABALANALE Mognosawè, Menuisier relevant de la direction des affaires administratives et financières, M. BALLEBAKO Létékouma Paul, Adjoint administratif relevant du secrétariat général, et M. KOKOA Toga-Aba, Plombier relevant de la direction des affaires administratives et financières.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour information, ce prix qui vient souligner au rouge la tradition de l'excellence auquel le chef du département y attache du prix, a pour objectif cardinal de « Susciter au sein du personnel une certaine émulation, le motiver à faire preuve de dépassement de soi, contribuant ainsi au rayonnement de la diplomatie togolaise dans le monde ». De même, vient-il refléter « l'engagement du ministère à promouvoir l'excellence dans le service public et à renforcer durablement la diplomatie togolaise, ainsi que son influence et sa visibilité sur la scène internationale ».

Le ministre Dussey, au cours de cette cérémonie a souhaité que « ces qualités exceptionnelles honorées aujourd'hui contribuent à renforcer durablement la diplomatie, l'influence et la visibilité du Togo sur la scène internationale ».