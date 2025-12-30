Togo: Deux instruments essentiels pour renforcer la compétitivité du secteur privé

A travers le conseil national du patronat du Togo (CNP-Togo), le Groupement des industries du Togo (GITO) annonce deux opportunités pour renforcer la compétitivité et la résilience de notre secteur privé.

La première aubaine est la mise en place des chaînes de valeur permet qui permettra de mieux relier les différents maillons de l'activité économique (de la production à la transformation, de la logistique à la commercialisation) tout en favorisant la coopération entre les acteurs, l'innovation et la création d'emplois.

La seconde opportunité est l'instauration d'une structure d'intelligence économique qui constitue aujourd'hui un levier stratégique indispensable à la performance des entreprises. Ce service aura pour mission principale de surveiller, d'analyser, de sécuriser et de fournir des informations stratégiques pour une prise de décision optimale aux acteurs économiques. La structure aura à anticiper les évolutions du marché international, des réglementations en vue de favoriser la croissance des unités à différents niveaux des chaînes de valeur. L'initiative vise à renforcer la compétitivité des entreprises togolaises dans un environnement en pleine mutation face aux différents défis de la mondialisation et de la mise en oeuvre de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf).

Avec ces deux opportunités en face, le challenge est de créer un cadre d'échanges et de réflexion afin de poser les bases d'une organisation efficace des chaînes de valeur et d'une structure d'intelligence économique adaptée à nos réalités économiques.

C'est la raison pour laquelle des séances de sensibilisation sont en cours avec les préfets et des maires sur l'ensemble du territoire national.

« Les travaux doivent nous permettre d'identifier les opportunités, de partager les bonnes pratiques et de formuler des recommandations concrètes et opérationnelles », a déclaré Laurent TAMEGNON, le président du CNP-Togo.

Ces rencontres vont permettre concrètement de présenter à l'administration en général, aux Préfets et aux Maires en particulier les objectifs des services, tels que l'accompagnement technique, l'accompagnement matériel, l'accompagnement en ressources humaines, assurances et financières. Les échanges vont aussi porter sur les modalités de mise en œuvre de ces deux instruments ainsi que le rôle des collectivités locales dans leur déploiement.

Par exemple concernant la mise en place des chaînes de valeur, il faut retenir qu'à l'heure du numérique, l'interconnexion gagnante entre les maillons d'une chaîne industrielle repose également sur la mise en commun des valeurs ajoutées spécifiques de chaque acteur, qu'elle soit très petite, petite et moyenne (TPME) ou grandes entreprises. Ainsi, la promotion des normes et de la qualité des produits finis de la chaîne mis sur le marché, répond à cette synergie du producteur du produit et de la loi du marché car : pour produire, il faut avoir vendu.

Par ailleurs, les recherches et innovations jouent un rôle structurant et stratégique dans le développement, la compétitivité et la durabilité des chaînes de valeur. Elles interviennent à tous les niveaux, depuis la conception des produits jusqu'à leur mise sur le marché. Elles favorisent également l'amélioration de la productivité et de l'efficacité à travers l'introduction de technologies modernes, des solutions numériques ou des pratiques de gestion innovantes.

« Mon voeu est que les échanges soient riches, constructifs et orientés vers des résultats tangibles au bénéfice des entreprises, des territoires et de l'économie nationale », a indiqué M. TAMEGNON.

A en croire les responsables du GITO, l'absence d'esprit de solidarité dans les chaînes d'opérations économique freine le développement global des secteurs industriels. En effet, une chaîne industrielle productive repose sur des liens solides et collaboratifs entre ses différents maillons, que sont : la production, la transformation et la distribution. Sur ces chaines de valeurs intervient la logistique et transport pour appuyer chaque acteur intervenant sur les différents maillons.