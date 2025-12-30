Madagascar: Ambositra - Une suspicion de peste pulmonaire tue deux personnes

30 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Un jeune homme de 19 ans, qui travaillait à Ambositra, a été renvoyé par son employeur auprès de sa famille dans la commune rurale de Fahizay, district d'Ambositra, après être tombé gravement malade sans amélioration.

À son arrivée chez sa famille, il n'a pas été immédiatement conduit dans un centre de santé, mais a consulté un guérisseur, et il est malheureusement décédé . Il présentait de la fièvre et des difficultés respiratoires, et les premières évaluations indiquent qu'il aurait été atteint d'une forme pulmonaire de la peste.

Après la préparation du corps, une des personnes qui l'avaient soigné, un homme d'environ 30 ans, est également décédée. Sept autres membres de sa famille suivent actuellement un traitement au Centre de Santé de Base II de Fahizay.

Le ministère de la Santé publique, via le centre régional de santé de l'Amoron'i Mania, a déjà pris les mesures nécessaires. Il appelle la population à rester vigilante et à se rendre immédiatement dans un centre de santé dès l'apparition de symptômes inhabituels.

Mesure sanitaire renforcée

Une chimioprophylaxie des contacts est prévue, c'est-à-dire l'administration de médicaments aux personnes ayant été en contact avec le malade. Une source locale a précisé que ce n'est pas encore la saison de la peste, qui se manifeste notamment en période chaude.

Des opérations d'assainissement sont en cours, notamment le nettoyage des quartiers et la lutte contre les rongeurs. En parallèle, des actions de sensibilisation sont menées à travers les médias pour informer la population et encourager la consultation rapide des centres de santé en cas de symptômes suspects.

