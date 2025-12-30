Madagascar: Concertation nationale - Les consultations régionales se poursuivent

30 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Le ministère d'État auprès de la Présidence chargé de la Refondation poursuit les consultations préliminaires en amont de la concertation nationale annoncée par les autorités. Ce processus, destiné à préparer le cadre et les modalités de cette concertation, a déjà été engagé dans plusieurs régions du pays. La plus récente consultation s'est tenue hier dans la région de la Haute-Matsiatra.

Ces rencontres régionales visent à recueillir les propositions et recommandations des forces vives locales, des responsables institutionnels, des représentants de la société civile et des acteurs économiques sur la manière dont devra être organisée la concertation nationale.

L'objectif affiché est d'assurer un processus inclusif, tenant compte des réalités et attentes exprimées à l'échelle régionale. Selon le ministère, les consultations ont déjà été menées dans neuf régions. Elles se poursuivront dans les quinze autres régions du pays avant la tenue de la concertation nationale, prévue dans les prochains mois.

Sur le plan organisationnel, les structures chargées de piloter la concertation sont déjà mises en place. Il s'agit notamment du comité des experts, du Conseil des sages ainsi que du cercle de réflexion des jeunes.

Leur création a été entérinée lors du dernier Conseil des ministres. D'après les informations disponibles, ces entités travailleront en étroite collaboration avec le ministère en charge de la Refondation et le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM). À ce stade, toutefois, aucune précision n'a encore été communiquée concernant le calendrier exact ni les modalités pratiques de la concertation nationale.

