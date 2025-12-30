Madagascar: Insertion professionnelle - Des jeunes se trouvent désorientés

S'orienter professionnellement reste un défi pour de nombreux jeunes à Madagascar. Hier, à l'ouverture du Salon de l'Orientation, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle au stade Barea Mahamasina, le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Antonio Tsilefa, a souligné que beaucoup d'élèves se retrouvent confrontés à la méconnaissance des filières, aux erreurs d'orientation et à l'existence de centres de formation non agréés.

Le salon offre un espace d'information et d'échange pour les jeunes, leurs parents et le grand public, tout en renforçant les liens entre les établissements agréés, les conseillers en orientation et le monde professionnel.

L'objectif est de promouvoir l'enseignement technique et la formation professionnelle comme un levier essentiel de l'employabilité et du développement économique dans la région Analamanga.

Attractivité

Des jeunes ont témoigné de l'utilité de l'événement. « Je ne savais pas quelles filières techniques existaient. Ce salon m'a permis de rencontrer des formateurs et de découvrir les métiers recherchés », nous confie Rivo, élève en terminale.

Tandis que d'autres ont trouvé des parcours adaptés à leurs compétences. « J'ai failli m'inscrire dans un centre non agréé. Grâce aux conseillers, j'ai trouvé un parcours adapté à mes compétences et au marché du travail », ajoute Mahaliana Andrianantenaina, lycéen.

À travers cette initiative, la Direction régionale de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle Analamanga espère renforcer l'attractivité de l'ETFP et faciliter la réussite professionnelle des jeunes.