Madagascar: Astronomie - Un chercheur malgache découvre un astéroïde

Il existe à Madagascar une culture millénaire de l'observation du ciel. Aujourd'hui, des spécialistes et des passionnés malgaches d'astronomie font évoluer les lignes. Des découvertes d'astéroïdes au développement touristique, le champ des possibles en astronomie reste vaste.

Andoniaina Rajaonarivelo, membre de l'association Haikintana Astronomy, a découvert en novembre 2024 un objet céleste s'apparentant à un astéroïde. La découverte, classée comme provisoire dans la base de données de l'International Astronomical Search Collaboration (IASC), a récemment suscité un vif intérêt. Ce travail est le fruit de plusieurs mois de recherches et met en lumière la persévérance des observateurs malgaches du ciel.

« C'est un travail de recherche qui s'est étendu sur plusieurs mois. À travers l'IASC, qui est un programme de recherche participative, des observateurs du ciel ont pu contribuer à la détection de nouveaux corps célestes. Ce n'est qu'à l'issue d'un processus rigoureux de vérification et d'observation que ces astéroïdes sont identifiés comme tels », confie Andoniaina Rajaonarivelo.

Cet objet, provisoirement immatriculé 2024 WF 60, est désormais répertorié dans la base de données de l'IASC et sera soumis à une phase de vérification et de contre-vérification approfondies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cela peut prendre entre cinq et six ans, car il faut le confronter à l'importante base de données de l'IASC », explique l'astronome. La taille de cet astéroïde n'est pas encore déterminée. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le corps se situe dans la région de la ceinture d'astéroïdes, entre les planètes Mars et Jupiter.

Bien que cette récente découverte ait été largement relayée sur les réseaux sociaux et dans la presse, il ne s'agit pas d'un premier exploit pour l'association Haikintana Astronomy. Des astéroïdes similaires ont déjà été repérés par des observateurs malgaches entre 2022 et 2025. L'association regroupe à la fois des passionnés du ciel et des chercheurs en astronomie. Son objectif demeure toutefois très concret.

« Nous œuvrons à la vulgarisation de l'astronomie à travers les réseaux sociaux, des conférences et des campagnes de sensibilisation, y compris en milieu rural. Vous n'imaginez pas à quel point les Malgaches aiment lever les yeux vers les étoiles », souligne-t-il. L'ambition est d'aller au-delà des clichés et de rendre l'astronomie accessible au plus grand nombre.