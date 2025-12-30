Togo: Développement, inclusion, réformes - Ce que révèle le bilan de la feuille de route

Depuis son adoption, la Feuille de route gouvernementale 2020-2025 s'est imposée comme le principal cadre de référence de l'action publique au Togo. Conçue comme un instrument de transformation, elle a orienté les politiques publiques autour d'une ambition claire : accélérer le développement du pays tout en renforçant l'inclusion sociale et la durabilité des réformes.

Selon un bilan publié mardi par Waraa le programme a permis de structurer l'intervention de l'État autour de priorités lisibles, articulées autour de la croissance économique, du capital humain et de la modernisation de l'administration. Plusieurs médias soulignent que cette approche a favorisé une meilleure coordination entre ministères et une exécution plus cohérente des projets publics.

Sur le plan économique, la feuille de route a servi de levier pour soutenir l'investissement, améliorer le climat des affaires et renforcer les infrastructures. Routes, énergie, services numériques : la presse relève des avancées concrètes, même si certains chantiers restent en cours ou dépendants du contexte économique régional et international.

Le volet social occupe également une place centrale dans les analyses. Accès aux services de base, protection sociale, éducation et santé figurent parmi les axes mis en avant. Plusieurs observateurs notent que l'accent mis sur les populations vulnérables a contribué à mieux cibler les politiques publiques, même si des défis persistent en matière de couverture et de qualité des services.

Enfin, la modernisation de l'État apparaît comme l'un des marqueurs forts du programme. Digitalisation des procédures, amélioration de la gouvernance et recherche d'une administration plus proche des citoyens sont régulièrement citées comme des avancées structurantes, saluées par une partie de la presse nationale et régionale.