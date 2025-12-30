Afrique: CAN 2025, les résultats de la 3e journée (groupe A)

Face à une très faible Zambie, le Maroc se libère enfin (0-3) et fait chavirer son public. Sa,s convaincre, le Mali verra aussi le tour suivant.

Avec les troisièmes buts du tournoi de Diaz et El Kaabi, dont un deuxième ciseau retourné pour l'attaquant de l'Olympiakos et l'entrée en jeu d'Hakimi, le Ballon d'or africain blessé en Ligue des champions début novembre, les Lions de l'Atlas entretiennent la bonne dynamique.

Avec un troisième match nul, face aux Comores (0-0), le Mali se hisse en 8e de finale. Mais, malgré des éléments de qualité (Bissouma, Haidara, Sinayoko, Dieng...), cette équipe des Aigles du Mali ne convainc pas encore.

Comores-Mali : 0-0

Zambie-Maroc : 0-3 (0-2)

Buts : El Kaabi (9e et 50e) et Diaz (27e) pour le Maroc

Classement

1) Maroc, 7 pts, 2) Mali, 3 pts, 3) Comores, 2 pts, 4) Zambie, 2 pts