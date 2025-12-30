Afrique: CAN 2025, les résultats de la 3e journée (groupe A)

30 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Face à une très faible Zambie, le Maroc se libère enfin (0-3) et fait chavirer son public. Sa,s convaincre, le Mali verra aussi le tour suivant.

Avec les troisièmes buts du tournoi de Diaz et El Kaabi, dont un deuxième ciseau retourné pour l'attaquant de l'Olympiakos et l'entrée en jeu d'Hakimi, le Ballon d'or africain blessé en Ligue des champions début novembre, les Lions de l'Atlas entretiennent la bonne dynamique.

Avec un troisième match nul, face aux Comores (0-0), le Mali se hisse en 8e de finale. Mais, malgré des éléments de qualité (Bissouma, Haidara, Sinayoko, Dieng...), cette équipe des Aigles du Mali ne convainc pas encore.

Comores-Mali : 0-0

Zambie-Maroc : 0-3 (0-2)

Buts : El Kaabi (9e et 50e) et Diaz (27e) pour le Maroc

Classement

1) Maroc, 7 pts, 2) Mali, 3 pts, 3) Comores, 2 pts, 4) Zambie, 2 pts

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.