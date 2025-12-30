Afrique: CAN 2025, les résultats de la 3e journée (groupe B)

30 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Les Bafana battent les Brave Warriors 3-2 au terme d'un match dingue, avec un but contre son camp, un but gag, un penalty décisif pour une main lunaire d'un défenseur du Zimbabwe.

Un contenu pas totalement rassurant, surtout défensivement, mais suffisant pour l'Afrique du Sud qui accompagne l'Egypte, déjà qualifiée avant son match nul face à l'Angola.

Zimbabwe-Afrique du Sud : 2-3 (1-1)

Buts : Maswanhise (19e) et Modiba (contre son camp, à la 73e), Moremi (7e), Foster (50e) et Appollis (82e sur penalty) pour l'Afrique du Sud

Angola-Egypte : 0-0

Classement

1) Egypte, 7 pts, 2) Afrique du Sud, 6 pts, 3) Angola, 2 pts, 4) Zimbabwe, 1 pt

