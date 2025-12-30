Congo-Brazzaville: Distinction - Chardin Alphonse N'Kala reçoit le prix du mérite pour l'ensemble de son oeuvre

Le prix du mérite, édition 2025-2026 a été décerné au directeur général des Arts et des lettres, au ministère de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des loisirs, Chardin Alphonse N'Kala, par le Magazine Bilan du travail de la République démocratique du Congo (RDC). La remise du prix a eu lieu la semaine dernière à son cabinet de travail.

Le prix du mérite édition 2025-2026 lui a été remis pour l'ensemble de son œuvre à la fois littéraire, culturelle, et médiatique et ses services rendus à la nation congolaise en qualité de directeur général des Arts et des lettres, d'écrivain, d'homme de culture et de journaliste.

Après avoir reçu son prix, le directeur général des Arts et des lettres a tenu à remercier Le magazine Bilan du travail pour le choix porté sur sa personne : « Nous sommes nombreux et je ne vais pas avoir la prétention de penser que c'est moi le meilleur travailleur. Nous sommes très nombreux dans ce pays qui nous battons. Nous nous levons souvent très tôt, nous nous couchons tard pour être à la disposition de notre société... Merci encore ! Ce prix, je vais le dédier à mon épouse, à mes enfants. Je le dédie aussi à mes deux grands frères, Jean Christophe Bikindou et Jean Pierre Nkaya, qui ont fait de moi ce que je suis devenu avec l'apport du Tout puissant. Je dédie ce prix aussi à ceux qui sont partis ».

Le récipiendaire n'a pas non plus oublié ses amis présents à la cérémonie ainsi que les directeurs et les collaborateurs qui travaillent avec lui. « Car l'on est un bon chef que parce que l'on a de bons collaborateurs. Je suis fier de vous tous et je vous dis merci. Je remercie aussi les écrivains Florent Sogni Zaou, mon grand frère, et l'autre grand-frère de tous les jours, Clore Kombo, mon cadet Simbou, directeur du Centre de formation et de recherche en art dramatique, ainsi que l'artiste Jean Marie Diatsonama qui a pris l'engagement depuis longtemps d'adapter mes livres au théâtre. »

Petit garçon, Chardin Alphonse N'Kala a commencé à chanter dans les groupes vocaux à Loutété (département de la Bouenza). Entre 11 et 12 ans, il a créé son premier groupe vocal dans le district de Mossaka.

Quelque années plus tard à Bilala (département du Kouilou), féru de musique, il a appris la lecture grâce au magazine Likembe édité à Kinshasa qui lui a donné le goût de la lecture par les récits qui en étaient faits d'artistes musiciens et de textes de chansons en lingala. De là est partie son admiration pour la rumba congolaise dont il est devenu praticien. Il a d'ailleurs fait partie de quelques orchestres de RDC à l'instar de Vivacité académique, Rumba Neva...

Chardin Alphonse N'Kala est directeur du festival international Kimoko qui se tient chaque année à Pointe-Noire. Il a côtoyé des personnalités comme Tabu Ley, Cosmos Mountouari, Jean Serges Essous, Nganga Edo. Et de grands écrivains comme Dominique Ngoïe Ngala, Tchitellé Tchivela, Aimée Mambou Gnali...

Il a été directeur départemental du Livre et de la lecture publique du Kouilou et de Pointe-Noire avant d'être nommé directeur général des Arts et des lettres.

Notons que son livre, Au crépuscule du rêve, va entrer au programme de Master de l'université de Douala pour cette année académique.