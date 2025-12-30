Congo-Brazzaville: Tournoi interdépartemental de Nzango - Zanaga vainqueur de la première édition

La première édition du tournoi interdépartemental de Nzango organisée par l'association des fraternités inter-société sport (AFIS) s'est achevée le 28 décembre à l'esplanade du complexe sportif de Pointe-Noire en présence du son président d'honneur, Eric Parfait Sassou, du promoteur du nzango moderne, Guy Noel Passy Titov, et du directeur départemental des sports et de l'éducation physique de Pointe-Noire, Joseph Biango Nzinga. En finale, Zanaga sport s'est imposé face à Bana Fofo, 35-29.

A l'issue de la finale, le président d'Afis Pointe-Noire, Boris Banquet Bazabibouta, a félicité tous ceux qui ont contribué à la réussite du premier tournoi interdépartemental de l'association qui a réuni seize équipes venues de Brazzaville, Bouenza, Niari et Pointe-Noire.

« Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette première édition du tournoi notamment les mécènes, les présidents des équipes, la commission d'organisation, les bénévoles et l'équipe des médecins qui a animé le 21 décembre la veille du démarrage du tournoi, une journée d'échanges et de débats sur le VIH Sida par l'entremise du docteur Davide Annabelle Boukondolo, médecin conseil d'Afis évoluant à l'hôpital général de Loandjili. Cette journée a été couronnée par une série de dépistage volontaire des participants». a-t-il dit au nom du bureau exécutif.

« Au-delà des matches, les joueuses ont montré que la compétition n'est pas seulement synonyme de victoire mais aussi une opportunité de cultiver les amitiés durables, de renforcer les liens communautaires et de promouvoir le respect qui n'est autre que le vivre ensemble, thème de notre tournoi. Que ce tournoi marque le début d'un nouvel air pour le nzango et le sport féminin au niveau de notre association, » a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur départemental des sports a félicité les équipes participantes car le tournoi s'est déroulé dans une quiétude absolue.

A l'issue du tournoi, plusieurs récompenses ont été remises aux participants et officiels techniques.

L'équipe de Zanaga sport, vainqueur de la première édition, a remporté non seulement le trophée mis en jeu par les organisateurs mais aussi les médailles d'or, le diplôme de participation et une enveloppe de 500.000F CFA. La deuxième équipe, Bana-fofo a reçu les médailles d'argent, le deuxième trophée, le diplôme et une enveloppe de 250.000 à FCFA. La troisième équipe, du Port autonome de Pointe-Noire, a reçu le troisième trophée, le diplôme et une enveloppe de 100.000 FCFA.

Des médailles, des diplômes d'honneur et une enveloppe ont été remis à tous les officiels techniques.

Le prix de la meilleure joueuse a été attribué à Chanel Packa de l'équipe Bana-fofo, qui a reçu un trophée, une fontaine et une enveloppe. Elle a réalisé 8 KO.

Le trophée du fair-play a été attribué à Place de la République, une équipe de Nkayi du département de la Bouenza.

Heureuse de cette récompense, Pelagie Matondo, présidente et entraineur de l'équipe Place de la République de la ville Nkayi, s'est réjouie du trophée de fair-play et de l'enveloppe reçu. « Je suis très contente de notre participation à ce tournoi, nous sommes arrivé à Pointe-Noire avec un groupe de onze joueuses donc l'ossature nette de l'équipe sans les joueuse remplaçantes. Mes filles se sont bien comportées. Malgré notre élimination en quart de finale, nous rentrons à Nkayi en qualité de vainqueurs grâce au trophée fair-play que les organisateurs nous ont donné », s'est réjoui Pélagie Matondo qui vient de participer avec son équipe pour la première fois à un tournoi hors de son département.

En fin, l'innovateur du nzango moderne, Guy Noel Titov, a remis au président actif d'Afis un diplôme d'honneur pour la bonne organisation de cette première compétition.