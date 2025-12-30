Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-indienne/Enseignement technique et professionnelle - Koffi N'Guessan dresse le bilan avec Rajesh Rajan en fin de mission

30 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par fatou sylla

En fin de mission en Côte d'Ivoire, Rajesh Rajan, ambassadeur de l'Inde, a été reçu, hier, par le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, au lycée technique d'Abidjan.

Le diplomate indien, dont le pays est un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, était venu faire ses adieux au ministre. Une rencontre qui témoigne de la volonté commune des deux parties de pérenniser et consolider une coopération stratégique, au service de l'employabilité et du développement du capital humain. Au cours de l'audience, les deux personnalités ont dressé le bilan de la coopération fructueuse entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Notamment dans les domaines de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage.

Elles ont également échangé sur les perspectives de collaboration qui demeurent ouvertes, prometteuses et au-delà du séjour de l'ambassadeur en Côte d'Ivoire.

Koffi N'Guessan s'est félicité de l'engagement et de la disponibilité de Rajesh Rajan.

Ces actions ont contribué au renforcement des capacités et au développement des compétences des cadres ivoiriens.

L'ambassadeur a, quant à lui, exprimé sa gratitude pour la qualité du partenariat et son attachement durable aux relations ivoiro-indiennes.


