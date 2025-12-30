Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - 7 sur 7 pour Patrick Achi

Le pays akyé a plébiscité tous les candidats du Rhdp

Patrick Achi peut se réjouir. Les nuits blanches passées à soutenir les candidats du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), son parti, n'ont pas été vaines. Les kilomètres avalés ont également été payants. Grâce à son leadership, la région de La Mé est entièrement acquise au Rhdp.

D'Alépé à Afféry en passant par Agou, Adzopé commune, Adzopé sous-préfecture, Yakassé-Attobrou et Akoupé, le travail d'Hercule de l'ex-Premier ministre, Patrick Achi a porté ses fruits. Cette victoire est une reconnaissance des réalisations du Président Ouattara dans la région. Avec 7 sièges remportés sur les 7 disponibles, le Rhdp a fait une razzia.

Candidat dans la circonscription d'Adzopé commune, Patrick Achi ne s'est pas limité à sa base électorale. Il a mobilisé toutes les populations de La Mé, les appelant à traduire leur confiance et leur attachement par un vote massif des candidats du Rhdp. Un message visiblement bien perçu, au regard des résultats obtenus.

« Je remercie et félicite chaleureusement toutes les populations de La Mé pour leur formidable mobilisation. Je mesure à quel point ce vote traduit la force du lien que nous avons construit année après année. Les résultats obtenus sont la matérialisation de la confiance des habitants de notre région et l'espoir de voir le développement s'accélérer davantage. », a déclaré Patrick Achi.

Et de poursuivre : « Je veux aussi féliciter l'ensemble des députés du Rhdp élus, hier, partout dans le pays. Ils sont le visage de la Grande Côte d'Ivoire, fière de sa réussite et engagée pour son avenir ».

Patrick Achi, proche collaborateur du Chef de l'État, Alassane Ouattara, vient de démontrer, avec cette victoire sans équivoque dans La Mé, qu'il est un homme de mission et un leader.

À l'en croire, avec le Président Ouattara et le Rhdp, la Côte d'Ivoire avance, unie et solidaire, portée par la stabilité et le dialogue. Outre Patrick Achi plébiscité à Adzopé commune avec 82,75%, Assi Abel Botchi a survolé les sous-préfectures d'Adzopé, Assikoi et Annépé avec 67,96%. Quand l'ex-ministre Assi Jean-Luc, avec 52,50%, il s'est offert Akoupé. Assoi Assi Apollinaire, 42,66%, a remporté la bataille d'Afféry.

À Alépé, le député sortant, N'Cho N'Chi Christophe, 44,21%, s'est défait de ses adversaires. Avec 39,52%, Adépo Yapo François est sorti vainqueur à Yakassé-Attobrou. Pour sa première tentative, l'ambassadeur Yapi N'Cho Florent, 49,93%, a dominé à Agou.