Afrique: Comores-Mali - Bousculés mais qualifiés, les Aigles arrachent leur billet pour les huitièmes de finale de la CAN 2025

Le Mali a souffert, mais l'essentiel est assuré. Tenu en échec par une valeureuse équipe des Comores (0-0), ce lundi soir, lors de la troisième et dernière journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, les Aigles ont validén, le lundi 29 décembre 2025, leur qualification pour les huitièmes de finale en terminant à la deuxième place de leur poule.

Avec ce troisième match nul consécutif après ceux enregistrés face à la Zambie (1-1) et au Maroc (1-1), les hommes de Tom Saintfiet n'ont pas trouvé la clé offensivement. Dominateurs dans la possession du ballon, les Maliens ont longtemps peiné à se montrer réellement dangereux face à un bloc comorien bien organisé et porté par un Yannick Pandor impérial dans les cages.

Dès l'entame de la rencontre, le Mali a tenté d'imposer son rythme. Les frappes lointaines de Sangaré, Dorgeles Nene ou encore Kamory Doumbia ont ponctué une première période globalement maîtrisée dans le jeu, mais stérile dans la finition. En face, les Comores ont répondu par des transitions rapides, se créant quelques situations dangereuses, notamment par Myziane Maolida et Rafiki Saïd, sans toutefois parvenir à tromper la vigilance de Djigui Diarra.

Au retour des vestiaires, le scénario est resté le même. Les Aigles ont continué de pousser, mais se sont exposés aux contres des Coelacanthes, plus audacieux au fil des minutes. Djigui Diarra a notamment dû s'employer sur une frappe puissante d'El Fardou Ben pour préserver le score vierge.

La fin de rencontre a été particulièrement tendue pour le Mali. Réduits à dix après l'expulsion d'Amadou Haidara à la 90e minute, à la suite d'une intervention jugée dangereuse après recours à la VAR, les Aigles ont dû faire le dos rond durant les cinq minutes de temps additionnel. Les Comores ont tenté de forcer la décision sur coup franc et dans les derniers ballons aériens, mais la défense malienne a tenu bon.

Grâce à ce point du nul et à la victoire du Maroc face à la Zambie (3-0), le Mali conserve la deuxième place du groupe A avec trois points, derrière le Maroc (7 points). Les Comores, auteurs d'un parcours courageux, terminent troisièmes avec deux points, à égalité avec la Zambie, et quittent la compétition la tête haute.

Sans briller offensivement mais solides dans les moments clés, les Aigles du Mali poursuivent donc leur aventure dans cette CAN 2025. Un avertissement sans frais, avant d'aborder les huitièmes de finale avec l'obligation de hausser le curseur pour espérer aller plus loin.