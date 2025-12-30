Afrique: Zambie-Maroc - Les Lions de l'Atlas filent en huitièmes de finale de la CAN 2025 avec autorité

Le Maroc n'a pas tremblé. Opposés à la Zambie le lundi 29 décembre 2025, pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, les Lions de l'Atlas se sont imposés avec la manière (3-0), validant ainsi leur qualification pour les huitièmes de finale en tant que premiers du groupe A.

Portés par un collectif solide et des individualités en grande forme, les hommes de Walid Regragui ont rapidement pris le contrôle des débats. Dès la 9e minute, Ayoub El Kaabi ouvrait le score d'une tête plongeante, concrétisant la domination marocaine du début de rencontre. L'attaquant de l'Olympiacos, déjà décisif lors des précédentes sorties, confirmait son excellente forme dans cette CAN.

Intenable, le Maroc accentuait son avance à la 27e minute grâce à Brahim Diaz. Lancé dans la surface après un centre en retrait d'Abde Ezzalzouli, le milieu offensif du Real Madrid concluait d'une frappe précise du gauche. Avec ce troisième but en trois matches, Diaz rejoint la légende Ahmed Faraz, seul Marocain à avoir réalisé une telle performance sur une même édition de la CAN.

Au retour des vestiaires, les Lions de l'Atlas poursuivaient sur le même tempo. À la 50e minute, El Kaabi s'offrait un doublé spectaculaire, d'un retourné acrobatique validé après recours à la VAR, portant son total à trois buts dans le tournoi. Une réalisation de grande classe qui scellait définitivement le sort de la rencontre.

La soirée marocaine a également été marquée par le retour très attendu d'Achraf Hakimi. Absent depuis début novembre pour cause de blessure, le latéral droit est entré en jeu à la 64e minute sous une ovation du public du stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Sa présence a immédiatement apporté dynamisme et sérénité sur le flanc droit.

En zone mixte, Eliesse Ben Seghir n'a pas caché sa satisfaction après le succès et la qualification. « On est une famille. Le retour d'Achraf nous fait énormément de bien. C'est un leader, quelqu'un qui apporte de la joie et de l'énergie au groupe », a confié l'attaquant marocain, tout en saluant le travail du sélectionneur Walid Regragui, malgré les critiques dont il fait parfois l'objet.

Avec 7 points et une différence de buts de +5, le Maroc termine en tête du groupe A, devant le Mali, également qualifié. La Zambie et les Comores quittent la compétition. Solides, efficaces et ambitieux, les Lions de l'Atlas confirment leur statut de sérieux prétendants au titre et abordent les huitièmes de finale avec confiance et détermination.