Afrique: CAN 2025 - La RDC en quête de la première place du D face au Botswana

La troisième et dernière journée de la phase de groupe va se poursuivre ce mardi 30 décembre avec quatre matches des groupe C et D.

Dans le groupe D, les Léopards de la RDC jouent les Zèbres du Botswana à 20h00 heure de Kinshasa.

Avec 4 points et classée deuxième derrière le Sénégal, la RDC veut à tout prix gagner ce match avec plus de buts pour terminer premier du groupe, a dit Sébastien Désarbre, sélectionneur national de la RDC en conférence de presse d'avant match.

« C'est une attitude de conquérant parce qu'on doit gagner le match pour essayer d'être premier du groupe, mais on doit gagner également en essayant de rattraper les buts de retard qu'on peut avoir sur le Sénégal. Mais dans un premier temps, il y a un match à gagner, ce n'est jamais facile », a-t-il souligné.

Ce technicien français a reconnu que la sélection congolaise aura en face d'elle une bonne équipe du Botswana.

« On va devoir s'imposer. Déjà, la première étape, c'est gagner. Ça ne va pas être simple de gagner contre une équipe du Botswana qui avait fait de bons résultats dans la phase de qualification à la CAN, mais on doit être ambitieux. Donc, pour pouvoir s'imposer, proposer un jeu offensif, on n'est pas simplement dans les joueurs, dans le dispositif, on est simplement dans l'attaque », a poursuivi Sébastien Désarbre.

A la même heure, les Guépard du Bénin seront en face des Lions de la Teranga du Sénégal.

Voici comment se présente le classement dans ce groupe

Sénégal 4 points +3

RDC 4 points +1

Benin 3 points 0

Botswana 0 point -4