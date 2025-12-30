Ile Maurice: La cour refuse la remise en liberté sous caution de Mamy Ravatomanga

30 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

La Bail and Remand Court a rejeté, ce mardi 30 décembre, la motion de remise en liberté sous caution de Mamy Ravatomanga. Dans son ruling, la magistrate a estimé que les risques de fuite, ainsi que les risques d'interférences avec des témoins et des suspects, demeuraient élevés, justifiant ainsi le maintien en détention de l'homme d'affaires malgache.

La cour a notamment retenu les arguments avancés par la Financial Crimes Commission (FCC), qui s'est opposée à la libération sous caution en soulignant la capacité financière de Ravatomanga, ses connexions à l'étranger et la possibilité qu'il puisse entraver le bon déroulement de l'enquête en cours.

À l'issue de la décision, l'équipe légale de Mamy Ravatomanga, désormais composée de Meᣵ Joy Beeharry et Khushal Lobine, s'est dite insatisfaite du jugement. Les avocats ont annoncé leur intention de saisir une juridiction supérieure par le biais d'une bail review, estimant que la décision de la magistrate mérite d'être réexaminée.

Mamy Ravatomanga reste ainsi sous la garde des autorités alors que l'enquête de la FCC, portant notamment sur des allégations de blanchiment d'argent et des flux financiers suspects, se poursuit.

