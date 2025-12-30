Ile Maurice: Promettre, gouverner, trahir ?

Pourquoi les promesses électorales résistent-elles si mal à l'épreuve du pouvoir ? Pourquoi tant de dirigeants, une fois élus, peinent-ils à «put the money where their mouth is» ? Et pourquoi, parfois, réussissent-ils quand même ?

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, au début de 2025, offre un terrain d'observation presque clinique et fort intéressant. Rarement un dirigeant aura autant promis. Rarement aussi il aura autant agi - mais rarement dans le sens exact de ses engagements initiaux. D'où cette question centrale, qui dépasse largement les États-Unis : le problème est-il la promesse ou le pouvoir lui-même ?

Trump avait promis l'ordre. Il a livré la force. Il avait promis la prospérité. Il a livré l'incertitude. Il avait promis la paix. Il a livré des cessez-le-feu fragiles et de nouvelles lignes de front.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenons l'immigration. Trump jurait une répression immédiate de l'immigration illégale. Sur ce point, les chiffres sont là : les passages clandestins (surtout sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis) ont chuté à des niveaux historiquement bas. Promesse tenue ? Partiellement. Car la promesse implicite - celle d'un système plus juste, plus cohérent - s'est transformée en fermeture quasi totale, y compris aux réfugiés légaux, avec un tri racial à peine dissimulé. Le résultat n'est pas seulement sécuritaire ; il est idéologique. Était-ce cela que les électeurs avaient entendu ?

Sur l'État fédéral, Trump promettait de «démolir l'État profond». Il a surtout démoli l'État tout court. Des dizaines de milliers de fonctionnaires sont partis, des agences ont été affaiblies, des mécanismes de contrôle neutralisés. Oui, le pouvoir exécutif est plus centralisé. Mais à quel prix ? Moins de services publics, moins de garde-fous, moins de continuité administrative. Gouverner contre l'État, est-ce encore gouverner ?

Sur le commerce, la promesse était claire : réindustrialiser l'Amérique par les tarifs douaniers. Les actes, eux, ont semé le chaos. Droits de douane imposés, suspendus, réimposés. Chaînes d'approvisionnement désorganisées. Déficit commercial toujours élevé. Industrie manufacturière toujours en perte d'emplois. Là encore, la promesse était simple, la réalité, brutale. Peut-on corriger des décennies de mondialisation par décret ?

Sur le coût de la vie, Trump promettait une Amérique «à nouveau abordable». Or, l'inflation persiste, les loyers étranglent, les taux hypothécaires restent élevés. Les chèques promis restent flous. Les solutions structurelles - logement, productivité, formation - sont absentes. Est-ce un échec politique ou une promesse intenable dès le départ ?

Sur la guerre et la paix, Trump jurait qu'il mettrait fin aux conflits par sa seule volonté. Il a contribué à un cessez-le-feu à Gaza, sans régler la racine du conflit. Il n'a pas mis fin à la guerre en Ukraine. Il a brandi la force face au Venezuela, frappé des cibles liées aux cartels, normalisé l'usage militaire hors des cadres traditionnels. Peut-on promettre la paix quand on gouverne par l'escalade ?

Sur la justice, Trump promettait de «nettoyer» un système qu'il disait politisé. Il l'a politisé davantage. Procureurs remplacés, enquêtes ciblées, justice utilisée comme arme. Là, la promesse n'était peut-être pas un mensonge : elle était une menace assumée.

Alors, faut-il conclure que les promesses électorales sont par nature frauduleuses ? Pas forcément. Certaines ont été tenues, partiellement. Mais toujours au prix d'effets collatéraux majeurs. Comme si la promesse, une fois confrontée à l'État, se transformait, se déformait, se radicalisait.

Le vrai fossé n'est peut-être pas entre promesses et actes. Il est entre ce que les électeurs projettent et ce que le pouvoir permet réellement. Entre le récit de campagne et la complexité du réel. Entre l'illusion de la volonté individuelle et la résistance des institutions, des marchés, du droit, du monde.

Chaque pays a sa propre équation. Ses contraintes. Ses lignes rouges. Copier Trump n'a aucun sens. Mais apprendre de ce décalage, oui. Car la question demeure, brutale, universelle : les politiciens sont-ils encore crédibles - ou avons-nous cessé de l'être, en continuant d'y croire sans poser les bonnes questions ?