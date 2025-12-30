Ile Maurice: La «Medical and Health Officers Association» récolte plus de 150 pintes à Bagatelle

La Medical and Health Officers Association (MHOA) a enregistré un franc succès lors de sa collecte de sang, avec plus de 150 pintes recueillies le 29 novembre dans les locaux de Bamyris Motors à Bagatelle. Cette initiative, saluée par le National Blood Transfusion Service, souligne l'impact de cette initiative sur le système de santé national.

L'événement, placé sous le signe de la solidarité et du don de soi, a rassemblé de nombreux acteurs institutionnels, associatifs et privés. Bamyris Motors a accueilli l'initiative, tandis que le Swiss Club Mauritius et l'organisation non gouvernementale We Are Youth ont apporté un soutien logistique et humain déterminant tout au long de la journée. La présence du Dr Manish Rai Sookha, Chairman du Medical Council, en tant qu'invité d'honneur, a marqué un temps fort de la journée. Son intervention, empreinte d'encouragement et d'inspiration, a contribué à renforcer l'engagement des participants et des bénévoles.

Les organisateurs ont tenu à souligner l'implication exemplaire des médecins de la MHOA, de la Government Medical and Dental Officers Association et de la Government Medical Consultant-In-Charge Association, dont le professionnalisme, l'empathie et l'esprit de collaboration ont favorisé un climat de confiance et d'unité. Leur engagement au-delà de leurs responsabilités quotidiennes a été unanimement salué. Le Dr Vinesh Sewsurn, président de la MHOA, a déclaré : «C'est une première dans l'histoire des associations de médecins du secteur public, où les généralistes, spécialistes et consultants se sont rassemblés autour d'une même noble cause.» Il a également rappelé le caractère universel du don de sang : «Cette initiative promeut la solidarité entre des personnes de tout statut. Donner son sang ne prend pas en considération la couleur de peau, le statut social ou la religion.»

Le Dr Rishi Seesaha, secrétaire de la MHOA, a, quant à lui, souligné l'importance de l'engagement des jeunes : «Nous avons une population vieillissante et des maladies chroniques qui affectent la société mauricienne. C'est pourquoi il est important que les jeunes s'engagent à donner leur sang pour sauver des vies.» Il a aussi rappelé la raison du choix de la date de cette campagne : «Les périodes de fin d'année et de festivités comptent malheureusement davantage d'accidents graves nécessitant des opérations dans les hôpitaux. Par jour, nous utilisons entre 1 400 et 1 600 pintes de sang dans l'ensemble des hôpitaux à Maurice.»

Les étudiants de l'Interact Club du Collège Royal de Curepipe ont, pour leur part, joué un rôle clé dans le bon déroulement de l'événement. Leur énergie, leur sens du service et leur disponibilité ont largement contribué à la réussite de cette action citoyenne.